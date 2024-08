Rússia reconhece que assassino condenado na Alemanha é espião da FSB, a sucessora da KGB

Os laços ajudam a explicar a determinação de Putin em libertar o Krasikov da prisão alemã onde cumpria pena por assassinato. O esforço resultou no retorno de Krasikov e de outros sete criminosos a Moscou, depois da troca de prisioneiros da Rússia com sete países do Ocidente. Ao todo, 24 pessoas estiveram envolvidas na negociação.

Esta foi a primeira vez que Moscou admitiu que Krasikov trabalhava para o Estado russo no Serviço Federal de Segurança, ou FSB, uma agência que é sucessora da KGB soviética, na qual Putin serviu no estágio inicial de sua carreira. O FSB também foi a agência que esteve no centro das negociações com a CIA sobre a troca, afirmou Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin.