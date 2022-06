Rússia toma cidade no leste e controla 20% do território da Ucrânia após quase 100 dias de guerra

Tropas russas tomaram estenderam seu domínio sobre o leste da Ucrânia nesta quinta-feira, 2, e controlam cerca de 20% do território do país, principalmente em Donbas e na costa do Mar Negro. O avanço dos homens de Vladimir Putin ocorre na véspera dos primeiros 100 dias de guerra na Ucrânia.

Segundo estimativas do próprio presidente Volodomir Zelenski, as linhas de frente da batalha agora se estendiam por mais de mil km. Segundo o estado-maior das forças armadas da Ucrânia, além do ataque à cidade, as forças russas também estavam atacando outras partes do leste e nordeste do país.

“A situação no leste é muito difícil”, admitiu o presidente ucraniano em entrevista ao veículo americano Newsmax. “Estamos perdendo de 60 a 100 soldados por dia, mortos em ação, e cerca de 500 pessoas feridas em ação”, disse ele.

Avanço russo

Com constantes bombardeios a centros urbanos, a ação russa em Donbas começou a dar frutos nos últimos dias. Hoje, as forças russas controlam em torno de 125 mil km2 do território ucraniano, cerca de três vezes mais o volume de terra ocupado por forças russas e separatistas antes da eclosão do conflito, em 24 de fevereiro, quando apenas a Crimeia e uma parte de Donetsk e Luhansk estavam nas mãos de Putin e seus aliados ucranianos de origem russa.

Com apenas uma pequena parte de Severodonetsk e Lisichansk sob domínio ucraniano, os russos estenderam seu bombardeio mais ao sul, contra as cidades de Kramatorsk e Sloviansk, tentando abrir um flanco entre Luhansk e a costa do Mar de Azov, onde dominam Mariupol. Nesses dois locais, o governo ucraniano pediu que civis fujam das bombas e da artilharia russa.





Moradores são retirados de cidade Sloviansk, na região de Donbass

A partir de 24 de fevereiro,o Exército russo avançou no leste e no sul, ao longo da costa do Mar Negro e do Mar de Azov, e controla agora um corredor costeiro estratégico que liga o leste da Rússia à Crimeia. “A situação mais difícil está na região de Luhansk, onde o inimigo está tentando expulsar nossas tropas de suas posições”, disse o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valeri Zalujni, em um comunicado.

O controle de Severodonetsk e Lysychansk, do outro lado do rio Siverski Donets, daria a Moscou o controle de toda Luhansk - um dos objetivos declarados do presidente russo, Vladimir Putin. Isso mudaria ainda mais o impulso do campo de batalha em favor da Rússia depois que suas forças foram afastadas da capital Kiev e do norte da Ucrânia.

As forças de Moscou também estão tentando avançar para o Mar de Azov, em direção às principais cidades de Kramatorsk e Sloviansk, controladas pela Ucrânia, na província de Donetsk, disse o provincial Pavlo Kyrylenko.

Impacto econômico

A guerra na Ucrânia está tendo um impacto enorme na economia mundial. A Rússia conquistou alguns dos maiores portos marítimos ucranianos e sua marinha controla as rotas marítimas críticas do Mar Negro, bloqueando as exportações agrícolas ucranianas e aprofundando a crise alimentar global.

A Rússia e a Ucrânia, juntas, respondem por quase um terço da oferta global de trigo, enquanto a Rússia também é um importante exportador de fertilizantes e a Ucrânia um importante fornecedor de milho e óleo de girassol.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, disse que Kiev está trabalhando com parceiros internacionais para criar uma missão apoiada pela ONU para restaurar o tráfego do Mar Negro e liberar suprimentos agrícolas ucranianos.

Em mais uma evidência do estresse econômico, o banco central da Ucrânia elevou a principal taxa de juros de 10% para 25%, a maior em sete anos, para combater a inflação crescente e proteger a moeda hryvnia. consulte Mais informação

O presidente do banco, Kyrylo Shevchenko, também disse que é hora de iniciar negociações com o FMI (Fundo Monetário Internacional) sobre um novo programa de apoio econômico.

Moscou descreveu como “autodestrutiva” a decisão desta semana da União Europeia de eliminar 90% das importações de petróleo russo até o final de 2022, dizendo que a medida poderia desestabilizar os mercados globais de energia.

O conflito também abalou os arranjos de segurança da Europa, levando a Finlândia e a Suécia a buscarem a adesão à Otan, embora a Turquia, membro da aliança, esteja bloqueando esse movimento, acusando Estocolmo e Helsinque de abrigar pessoas ligadas a militantes curdos. / AFP e REUTERS