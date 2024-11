Últimas horas da corrida eleitoral têm Donald Trump cansado Kamala Harris otimista nos EUA

Em Pittsburgh, onde a estrela pop Katy Perry se apresentou, a Harris discursou diante de um cenário impressionante: os imponentes Carrie Blast Furnaces, um marco histórico nacional e um símbolo da glória industrial do passado da cidade. “Amanhã é o dia da eleição, e o momento está do nosso lado”, disse ela a uma multidão de milhares de pessoas em um discurso abreviado de 10 minutos antes de partir para a Filadélfia.

Trump estava por perto, na PPG Paints Arena, fazendo um discurso desconexo que durou uma hora e 45 minutos. Com as pesquisas mostrando sua dificuldade com as mulheres, ele chamou Megyn Kelly, a ex-âncora da Fox News que, em 2015, o pressionou sobre seus comentários sexistas, para ajudá-lo a defender seu ponto de vista.

Depois de apoiar as afirmações de Trump de que ele protegeria as mulheres, Kelly disse às mulheres “que querem um pouco de poder feminino” que elas não podem vencer se os homens em suas vidas “estiverem perdendo”, o que ela associou ao fato de serem vistas como “cidadãs de segunda classe”.

Para alguns democratas preocupados, o último comício da vice-presidente, repleto de estrelas - no qual ela apareceu na famosa “escadaria Rocky” do Museu de Arte da Filadélfia - trouxe à mente o último democrata que tentou se tornar a primeira mulher presidente do país. Hillary Clinton encerrou sua campanha de 2016 na Filadélfia com presidentes do passado (Bill Clinton), do presente (Barack Obama) e, segundo ela, do futuro, apenas para ser derrotada no estado - e no país - pelo novato azarão Trump.

Harris, que foi apresentada por Oprah Winfrey, sugeriu que havia escolhido o local porque ele representava o que ela chamou de “um tributo àqueles que começam como azarões e chegam à vitória”. “Nossa campanha reuniu pessoas de todos os cantos desta nação e de todas as esferas da vida, unidas pelo amor ao nosso país e pela fé em um futuro mais brilhante, mais forte e mais esperançoso que construiremos juntos”, disse. “E esta noite, terminamos como começamos, com otimismo, com energia, com alegria”, acrescentou ela.