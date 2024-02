Mulher gesticula antes de pagar por suas compras em um supermercado de Buenos Aires Foto: Agustin Marcarian/Reuters

O que os primeiros dados de inflação do governo Milei nos dizem de seus dois primeiros meses em termos econômicos?

É um dado positivo. Há duas questões importantes a destacar, para mim as causas fundamentais dessa desaceleração: por um lado o fato de depois de aplicar uma forte desvalorização em meados de dezembro, o governo praticamente congelou um tipo de câmbio. Na Argentina já se é bastante conhecido que a inflação se move em consonância com o que acontece com o valor do dólar, então se você desvaloriza de forma drástica e depois mantém fixo o tipo de câmbio, você tem um fato que com certeza está explicando essa desaceleração. Em segundo lugar, o menor aumento de preços se deve a forte queda que estamos vendo tanto do consumo quanto da atividade econômica, e o próprio Milei diz ser algo positivo, a queda da demanda vai disciplinar a inflação.

A questão é que são dois fatores que não são sustentáveis no tempo. Não se pode baratear o câmbio de maneira sustentável por muitos meses sem que isso leve a problemas no mercado cambiário. Por outro lado, o salário das pessoas e a queda no consumo também vai encontrar um teto em algum momento.

Ou seja, é uma vitória conseguida apostando em uma recessão econômica?

Claro. Quando se aplica uma desvalorização tão grande, os efeitos são sempre os mesmos, e o governo sabia disso. A desvalorização faz com que rapidamente se impulsionem os preços, isso faz com que o poder de compra de toda a população se reduza porque o salário não sobe tão rápido quanto a inflação, e isso provoca uma recessão econômica. Essa é a realidade que estamos hoje. Na outra ponta o governo espera que, com o déficit fiscal, a inflação siga baixando e a atividade comece a se recuperar em algum momento quando os salários se atualizem com a inflação.

E como esse plano econômico é impactado pela recente crise política desencadeada pelo próprio governo que decidiu declarar guerra a quem votou contra seu projeto de Lei Ônibus?

Temos que separar em dois planos. Por um lado o programa econômico, em que o principal elemento é o ajuste fiscal e no qual o governo já disse que, independentemente de não sair todas as medidas, ainda assim conseguiria manter a meta fiscal, que é de reduzir em mais ou menos 5 pontos do PIB para alcançar um equilíbrio financeiro. Então, segundo o que diz o governo, e os números mostram, que por mais que se tenha criado essa crise política e que as leis econômicas não tenham avançado, isso não compromete o programa econômico.

Depois, o que sim está tudo paralisado e precisamos ver o que vão fazer é com o plano, digamos, mais de reformas microeconômicas, justamente todas as regulações dos mercados, o tema trabalhista, a arrecadação de impostos, tudo isso, está parado precisamente porque o governo não teve os votos e agora temos que esperar. Em princípio se especula que ele pode começar a colocar sues projetos de lei de maneira individual e votá-los individualmente, mas a verdade é que hoje não há informações certeiras sobre isso.

Javier Milei após encontro com o papa Francisco no Vaticano em 12 de fevereiro Foto: Alessandra Tarantino/AP

Com o cenário atual, é possível que haja uma nova desvalorização da moeda e vejamos esse cenário todo novamente?

Eu acho possível. Há poucos dias o ministro da Economia [Luis] Caputo saiu para esclarecer que isso não ia acontecer. No geral quando se tem que sair a esclarecer isso é porque evidentemente a possibilidade existe. E isso tem muito a ver com o que disse antes. Quando se tem uma inflação tão alta, indo a uma velocidade de 20% e que vai seguir em nível elevados, mesmo que decrescentes, nos próximos meses, e se tem um câmbio que aumenta em 2%, ou seja, muito debaixo da inflação, o que estamos vendo é que todos os dias o valor do dólar está ficando mais barato, e se seguir nesta dinâmica, é muito provável que dentro de um mês ou dois no mais tardar a moeda vai ter o mesmo valor que teve antes da desvalorização. Isso significaria que a desvalorização atual já não teria nenhum efeito.

O problema que se tem quando o dólar barateia muito, isso faz com que, por um lado, os exportadores não liquidem, não vendem seus dólares, e aumentem as importações. Tudo isso leva a aumentar a pressão no mercado cambiário e é aí que poderemos ver uma nova desvalorização.

Em seu discurso de posse Milei prometeu uma política de choque para mudar a economia argentina. Nestes dois meses, com as derrotas que vem sofrendo, é possível dizer que houve de fato um choque?

A política de choque está acontecendo. Dentro da política econômica, a desvalorização e o aumento de 120% no valor do dólar foi um política de choque. O que estamos vendo nos primeiros números do ajuste fiscal, que ainda não há tanto dado porque acabou de assumir o governo, mas temos algum, o ajuste é bastante forte. Se tomarmos como válida a meta do governo de realizar um ajuste de cinco pontos do valor do PIB para um ano, isso sem dúvidas é uma política de choque, especialmente em comparação com a Argentina e a nível mundial. Não há praticamente casos onde tenham havido ajustes tão fortes em um ano. Tanto o aumento do dólar quanto o ajuste fiscal que está propondo, somados a todas as reformas que já tratou de entregar, tanto a Lei Ônibus quanto o DNU (Decreto de Necessidade e Urgência), tentam mudar de um dia para o outro um monte de questões vinculadas com as regulações e as leis da economia argentina. O tema agora é se isso vai passar, se a Justiça não freia o DNU e se conseguem avançar pelo Congresso as leis que foram rejeitadas.

Em seu livro você argumenta que a inércia, se apropriando da teoria da física, é uma força que explica a dificuldade de se frear a inflação argentina nos últimos anos. Pode explicar o conceito?

Para mim este conceito é o que pode ser o calcanhar de Aquiles deste governo. Recordemos que Milei tem uma postura muito dogmática sobre as causas da inflação. Para ele, fundamentalmente, se explica pela quantidade de dinheiro que está circulando na economia. A partir desse diagnóstico, se reduzimos a quantidade de dinheiro, como vem fazendo o governo desde o dia que assumiu, deveria haver uma baixa da inflação.

Porém, para mim parece faltar uma questão importante nisso, que é a inércia. E o que isso significa? Basicamente que quando se tem uma inflação elevada por muito tempo, digamos vários anos, isso gera mudanças no comportamento das pessoas e das empresas. Uma pessoa na Argentina não economiza da mesma forma que uma pessoa na Alemanha, uma empresa na Argentina não coloca preços observando as mesmas variáveis que uma empresa nos EUA e no Brasil. Isso justamente porque as pessoas vão se adaptando ao entorno.

Pessoas aguardam em uma fila para receber sopa em uma cozinha comunitária em Buenos Aires em 13 de fevereiro Foto: Martin Cossarini/Reuters

Quando se tem um entorno de inflação elevada por tanto tempo, se provoca duas grandes mudanças de comportamento: por um lado as pessoas se apoiam mais no dólar como moeda de poupança, porque as desvalorizações recorrentes reduzem a poupança na sua moeda, então mais gente se volta para a compra de dólares para assim defender suas poupanças. Nessa questão se agrega o problema da falta de dólares, que justamente faz com que as pessoas queiram comprar ainda mais dólares em um contexto em que não há. Já pelo lado das empresas o que se vê é que as elas observam o dólar o tempo todo, e usam a moeda como referência para determinar os preços em vez de olhar outras variáveis. Essas questões fazem com que a economia argentina seja muito sensível ao dólar.