Três soldados ucranianos. Dois anos de guerra. Veja como suas vidas mudaram

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin ordenou que os militares russos invadissem a Ucrânia, dando início à maior guerra terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Milhares de ucranianos sem experiência militar se comprometeram a lutar naquele dia, temendo que sua sobrevivência — e a existência de seu país — dependesse disso.

Dois anos depois, muitos continuam lutando. Alguns perderam membros do corpo. Muitos mal viram suas famílias. Para todos, suas esperanças e sonhos para o futuro mudaram, pois uma guerra que a maioria esperava que terminasse rapidamente pode se arrastar por anos. Eles anseiam por um retorno à vida civil. Aqui estão as histórias de três ucranianos que se alistaram em 24 de fevereiro de 2022, após dois anos no campo de batalha.

Maior guerra terrestre na Europa desde a Segunda Guerra Mundial já dura dois anos e pode se arrastar Foto: Wojciech Grzedinski/The Washington Post

Vadym Burei, 44 anos, conhecido como Vasylovich

Vadym Burei, 44 anos, codinome Vasylovich, em Donbas, Ucrânia, em 4 de fevereiro Foto: Wojciech Grzedzinski/The Washington Post

Burei não consegue dar um passo sem se lembrar do que perdeu enquanto lutava. Em setembro de 2022, enquanto conduzia a infantaria e novos suprimentos para a linha de frente perto da cidade ucraniana sitiada de Bakhmut, seu carro foi atingido por um míssil antitanque.

Ele teve sorte, disse recentemente, porque o míssil não detonou. Ele causou um acidente catastrófico, mas não incinerou imediatamente todos que estavam no carro. E a pessoa que estava com ele sabia como aplicar rapidamente torniquetes nas pernas de Burei. Ainda assim, quando acordou, ele era um amputado duplo, com as pernas terminando no joelho.

“Se eu tivesse pelo menos uma perna, não teria me incomodado nem um pouco”, disse Burei, dando de ombros. “E eu entendia perfeitamente que ainda voltaria a me levantar em algum tempo.”

Ele é um dos milhares de ucranianos que perderam membros na guerra. O que veio depois foi o “purgatório”, disse Burei. Ele foi transportado de hospital em hospital pela Ucrânia. Por fim, viajou para os Estados Unidos para receber uma prótese e começar a reabilitação. Seu desejo de voltar a andar era, às vezes, mais forte do que seu corpo podia suportar. Às vezes, seus pontos sangravam. Às vezes, as próteses não se ajustavam bem — ou simplesmente quebravam.

Ele não costumava ter medo de andar na neve ou no gelo, mas agora duvida de cada movimento para evitar cair. As duchas que costumavam ser simples prazeres se tornaram exaustivas porque ele precisava levar uma cadeira consigo todas as vezes.

“Quero dizer, há alguns inconvenientes, mas a vida não termina aí, não é? Não, não acaba”, disse Burei. “Sim, é desconfortável. Sim, dói. Sim, não é seu. Bem, o que você pode fazer? Qual é a saída?”

Burei permaneceu destacado no leste da Ucrânia com a 58ª Brigada Motorizada, apesar de poder alegar que é “inapto para o serviço militar”. Ele pediu à liderança da brigada para permanecer em alguma função e trabalha como funcionário administrativo em uma base na retaguarda, longe das posições mais avançadas da unidade.

Antes de se alistar para lutar no primeiro dia da guerra, Burei tinha um plano. Ele tinha sido cuidadoso com suas finanças para sustentar sua família — uma esposa e três filhos. Seus dias começavam com café às 7h da manhã, antes de levar as crianças para a escola. Sua filha mais nova, uma menina, tinha apenas 3 anos quando ele se alistou.

Ele também perdeu tempo sem a ver crescer. Outra coisa que ele não pode recuperar.

“Tudo estava bem”, disse Burei. “E agora tudo se inverteu. Você já sabe que não voltará ao seu estado original — bem, ao estado anterior à guerra.”

Oleksandra Ryazantseva, 40 anos, conhecida como Yalta

Oleksandra Ryazantseva, 40 anos, a Yalta, em Zhytomyr, Ucrânia, em 27 de janeiro Foto: Wojciech Grzedzinski/The Washington Post

Ryazantseva era o tipo de garota que adorava saltos altos. Ela dirigia um carro rosa. Era uma das principais estilistas da Ucrânia, com seu próprio estúdio de guarda-roupa para elencos de filmes.

Mas, nos últimos dois anos, ela se esqueceu como usar maquiagem. As roupas que ela adorava não lhe servem mais. Ela passou a usar um uniforme totalmente camuflado.

“Sou estilista há 15 anos e agora não consigo combinar”, disse Ryazantseva. “Tenho 33 tons de verde ― tanto pixel quanto multicam (padrão de camuflagem composto por sete cores).”

Ela pensou em se tornar um soldado muito antes da manhã em que acordou com o som de mísseis russos explodindo em Kiev. Ela é da Crimeia, que a Rússia invadiu e anexou ilegalmente em 2014. Seu pai era militar e serviu com as forças soviéticas no Afeganistão. "Eu percebi que era isso", disse ela. "Quero dizer, você não vai sair assim de novo, em um encontro ou algo assim. Então, no dia 24, quando já era dia, fui ao escritório de alistamento militar." Ela recebeu uma arma que não sabia como usar e foi enviada para Hostomel, onde os paraquedistas russos desceram do campo de pouso em ondas de helicópteros. Seus dentes rangiam enquanto ela se encolhia atrás de um veículo blindado de transporte de pessoal. Ela e as tropas ucranianas que acabara de conhecer foram pegas em uma emboscada. "Eles dizem: 'Olha, pequenina, provavelmente vamos mandar você de volta'", disse Ryazantseva. As mulheres continuam sendo uma minoria nas forças armadas ucranianas e têm dificuldade para serem encarregadas de tarefas na linha de frente, muitas vezes desempenhando funções na retaguarda ou como médicas. Depois de duas semanas ajudando a patrulhar o centro de Kiev, quando a capital ainda estava ameaçada, Ryazantseva foi convidada a se juntar a uma brigada da força de defesa territorial — a forma como a maioria dos ucranianos sem experiência prévia e ansiosos por lutar foi mobilizada nos primeiros dias da guerra.

Ela disse que matou pela primeira vez dias depois disso: atirou em um soldado russo no subúrbio de Irpin, em Kiev. “Eu estava com muito enjoo”, disse ela. Mais tarde, foi enviada para a fronteira com a Bielorrússia em uma missão de reconhecimento, usando fraldas para adultos enquanto estava deitada nos pântanos, pois levantar demais a cabeça poderia significar revelar sua localização.

A vida militar de Ryazantseva agora parece mais familiar do que seu passado civil. No entanto, ela teve um grande sacrifício pessoal. Ryazantseva queria ter um filho — “uma menina silenciosa e travessa” que ela chamaria de Matilda, disse. Mas namoro e relacionamentos estão fora de questão porque ela não pode se comprometer com um futuro.

“Acho que vou morrer logo”, disse Ryazantseva recentemente. “Bem, cair em uma batalha. Mas não tenho medo nenhum da morte.”

Taras, 24 anos, conhecido como Stoyik

Taras, 24 anos, codinome Stoyik, em Kiev, em 28 de janeiro Foto: Wojciech Grzedzinski/The Washington Post

Taras estava convencido de que não haveria guerra com a Rússia — e dizia isso a quem quisesse ouvir. As forças armadas nunca fizeram parte de seus planos. Ele era um acadêmico, trabalhando em seu mestrado e planejando continuar a pesquisa “que ninguém realmente precisava” sobre questões filosóficas, disse ele com uma risada.

Ele tinha apenas 22 anos — o tipo de jovem instruído que era o futuro da Ucrânia. Grande parte de sua geração já foi sacrificada para o esforço de guerra.

Em 24 de fevereiro de 2022, antes de Taras se voluntariar para lutar, ele foi a uma catedral no centro de Kiev para orar.

“Naquele momento, um foguete atingiu algum lugar”, disse Taras, que o The Washington Post concordou em identificar apenas com seu primeiro nome e seu apelido por motivos de segurança. “Eu ouvi e vi uma fumaça. E acabei dizendo mais algumas palavras para o Senhor — pedi ao Senhor que nos salvasse, ou aos defensores de Kiev.”

A fé de Taras tem sido praticamente a única constante em sua vida desde então. Ele e seus companheiros do Batalhão Bratstvo, que se concentra em missões de sabotagem contra as forças russas, oram juntos antes de cada operação. Houve algumas que ele pensou que seriam as últimas. E há as lembranças que doem mais do que os momentos em que ele pensou que poderia morrer — a morte de amigos e irmãos de armas.

“Você vive essas coisas em uma espécie de vácuo”, disse Taras. “Porque me parece que se eu percebesse todas essas coisas e perdas da mesma forma que na vida civil — a perda de um ente querido, é claro, é uma tragédia, você fica de luto por um longo tempo e assim por diante. Mas aqui, todos os eventos são forçados e um pouco acelerados. E se você passasse por todas essas coisas com a mesma abordagem habitual, poderia realmente enlouquecer.”

Um amigo querido morreu na região de Zaporizhzhia, no sudeste do país, em julho, durante a contraofensiva fracassada da Ucrânia. O homem planejava pedir a namorada em casamento no dia seguinte, disse Taras. Mas então pediram a ele para ajudar em um ataque.

Taras, um piloto de drones de reconhecimento, passou as quatro noites seguintes monitorando o cadáver do amigo com outros soldados — um deles sempre sobrevoando com um drone para garantir que o corpo não se movesse e pudesse ser recuperado.

“Há uma sensação de impotência gritante, você não pode fazer nada e seu amigo está deitado morto, literalmente muito perto de você”, disse ele. “Você não pode ir buscá-lo ou confortá-lo. E a namorada dele liga, ela está arrasada.”

O peso dessa experiência e de outras tornou difícil para Taras se relacionar com os problemas cotidianos de seus entes queridos. Suas ambições de seguir uma carreira como professor também se foram. Talvez ele nunca termine o mestrado, disse ele. Ele não consegue se imaginar passando tanto tempo em uma biblioteca após a adrenalina da batalha.

Ele imagina uma Ucrânia pós-guerra com muitos veteranos lutando para se adaptar à vida civil e assombrados pelo que vivenciaram em combate. Mas isso ainda está tão distante, disse ele, que ainda não o vê como uma possibilidade para si mesmo.

“Talvez com tristeza por algumas das aventuras, mas voltarei com calma e planejarei voltar à vida civil”, disse ele. “Se Deus quiser.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.