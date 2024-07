A estratégia eleitoral de Maduro no presente é muito mais difícil do que no passado. Em primeiro lugar, porque a falta de alternância no poder ao longo de mais de duas décadas provocou desgaste político e desastre econômico que afastaram aliados tradicionais do regime. A massa chavista nas ruas encolheu, assim como o PIB. Nos tempos de Hugo Chávez, o boom do petróleo e seu carisma produziam esmagadoras vitórias eleitorais, forte centralização do poder e reformas constitucionais que ampliaram de forma quase ilimitada o mandato presidencial.

Havia rígido controle do Judiciário, da autoridade eleitoral, da mídia e das Forças Armadas. Mas Chávez morreu há mais de dez anos (2013), Maduro não tinha o mesmo carisma, e dois anos depois a oposição venceu as eleições para a Assembleia Nacional, invalidadas pela Corte Suprema. Regimes autoritários não abdicam do poder pacificamente. A mais provável alternativa para Maduro é a reedição dos 20 anos de fraude eleitoral.