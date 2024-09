Nos últimos quinze dias, a Guarda Costeira dos Estados Unidos realizou audiências sobre como o Titan, um veículo submersível de propriedade privada que implodiu há 15 meses no fundo do Oceano Atlântico Norte, resultou na morte das cinco pessoas a bordo.

A Guarda Costeira postou vídeos dos destroços do Titan abaixo da superfície da água, bem como um log detalhado das comunicações entre a embarcação e seu navio-mãe, dezenas de documentos e o depoimento gravado de mais de duas dúzias de testemunhas, incluindo ex-funcionários do fabricante do submersível, a OceanGate. As evidências emergentes forneceram respostas ou hipóteses a seis perguntas que assombraram a trágica situação.

Os funcionários da OceanGate emitiram alertas?

Na verdade, muitos. David Lochridge, ex-diretor de operações marítimas da OceanGate, testemunhou que a ética da empresa girava em torno de ganhar dinheiro. A OceanGate cobrava de aventureiros até US$ 250 mil para ver de perto os destroços do Titanic, mas oferecia pouco em termos de engenharia séria para produtos seguros. “Era tudo fumaça e espelhos”, disse Lochridge sobre as operações da empresa. Ele afirmou que foi demitido em 2018 após levantar preocupações de segurança.

Tony Nissen, ex-diretor de engenharia da empresa, disse que informou Stockton Rush, um dos fundadores da OceanGate, em 2019, que a embarcação “não estava funcionando como pensávamos que funcionaria”. Como resultado, o engenheiro impediu que o submersível fizesse um mergulho nas ruínas do Titanic naquele ano. Depois, foi demitido.

Phil Brooks, que se tornou o líder de engenharia da empresa em 2021, afirmou que os problemas financeiros da OceanGate contribuíram para sua decisão de deixar a empresa apenas alguns meses antes da perda do Titan e sua tripulação. “A empresa estava economicamente muito pressionada”, testemunhou. Como resultado, acrescentou, a segurança estava “sendo comprometida”.

Captura de vídeo de junho de 2023 da Guarda Costeira dos Estados Unidos, fornecido pela Pelagic Research Services, mostra os destroços do submersível Titan no fundo do Oceano Atlântico. Foto: Reprodução/Vídeo da Guarda Costeira dos EUA, cortesia da Pelagic Research Services via AP

O que as equipes de busca encontraram?

Quatro dias após o desaparecimento do Titan, os controladores de um robô amarrado estavam escaneando o leito marinho lamacento quando um emaranhado de destroços — incluindo o domo traseiro do submersível e parte de seu casco de fibra estilhaçado — apareceu. “Este vídeo”, escreveu a Guarda Costeira, “levou a evidências conclusivas da perda catastrófica do Titan e da morte de todos os cinco membros a bordo.”

As equipes de busca procederam para mapear um enorme campo de destroços, medindo cerca de 300 metros de comprimento e 137 metros de largura. Seu grande tamanho indicou que a implosão do Titan — um colapso rápido causado pela pressão esmagadora do fundo do mar — levou a um rebote extraordinariamente explosivo.

Um segundo vídeo perturbador mostrava o cone da cauda do submersível repousando intacto no fundo do mar. Ao contrário do casco principal oco, o espaço interior da cauda estava aberto para a água do mar e, portanto, não implodiu. O relatório de abertura da audiência afirmou que restos humanos presumidos foram levados a uma base militar que “identificou positivamente perfis de DNA das cinco vítimas”.

Os viajantes entenderam os riscos da viagem?

Sim e não. O termo de renúncia de responsabilidade de quatro páginas da OceanGate não fez rodeios. A palavra “morte” apareceu nove vezes, “lesão” dez vezes e “risco” dezessete vezes. O aviso alertava sobre “dor, sofrimento, doença, desfiguração, incapacidade temporária ou permanente (incluindo paralisia), perda econômica ou emocional e morte.”

“Eu sabia do risco que estava correndo e ainda assim decidi ir”, testemunhou Renata Rojas, uma experiente mergulhadora que viajou no Titan em 2022 para ver o Titanic. Mas outras testemunhas disseram que o público em geral não entendia a importância da falta de certificação de segurança do Titan, o que o tornava único entre os submersíveis de águas profundas.

Agências de notícias e redes sociais também citaram especialistas de alto nível que argumentaram que a queda de pesos de última hora do Titan indicava que os membros da tripulação sabiam que estavam em perigo mortal. Essa alegação também aparece no processo de US$ 50 milhões movido em agosto contra a OceanGate pela família de Paul-Henri Nargeolet, uma das cinco vítimas.

Por que o Titan implodiu?

Essa é a pergunta mais difícil e provavelmente não será totalmente respondida até que a Guarda Costeira torne seu relatório oficial de acidente público, o que pode não acontecer até o próximo ano. Críticos já haviam criticado o design do Titan como uma abordagem independente que apresentava muitas divergências em relação aos designs de submersíveis comprovados.

Enquanto outros submersíveis normalmente transportavam apenas três passageiros, o casco em forma de pílula do Titan comportava cinco, uma vantagem financeira para a OceanGate. Catterson apresentou um cenário de acidente. As pressões esmagadoras do oceano, disse ele, poderiam ter forçado o casco do Titan a se curvar levemente no meio, fazendo com que suas extremidades se afastassem dos domos metálicos e enfraquecessem a união de cola a cada mergulho. Eventualmente, disse ele, as tensões crescentes cederam à implosão.

Donald Kramer, um engenheiro de materiais do Conselho Nacional de Segurança no Transporte, testemunhou sobre um problema diferente. Ele disse que o casco de fibra de carbono apresentava muitas imperfeições, incluindo poros, vazios e rugas que enfraqueciam a estrutura protetora.

Qual o impacto que as audiências podem ter?

Em uma coletiva de imprensa no dia anterior ao início das audiências, Jason Neubauer, o investigador principal, chamou o processo de um passo crítico para entender o que contribuiu para a tragédia e, mais importante, “as ações necessárias para prevenir uma ocorrência semelhante.”

O desastre de primeira linha forçou uma reavaliação global sobre como explorar o fundo do oceano com segurança. Isso pode levar a uma reforma regulatória, como a instituição obrigatória de certificação de segurança para submersíveis profundos.