1 em cada 5 americanos acredita que governo usa Taylor Swift para ajudar Biden contra Trump

THE NEW YORK TIMES - Mesmo sem concorrer a qualquer cargo político, a cantora pop Taylor Swift tem despontado como uma das protagonistas da corrida eleitoral para a presidência dos Estados Unidos. Apesar de não ter feito nenhuma manifestação política direta até agora — algo pelo qual a campanha de Joe Biden tem lutado — pouco menos de 1 em cada 5 americanos (18%) acredita que ela faz parte de um “esforço governamental secreto” para ajudar o democrata a vencer Donald Trump.

Um total de 71% dos que acreditam na teoria se identifica ou se inclina para o Partido Republicano. E 83% indicam que provavelmente apoiarão Donald Trump nas eleições. Além disso, 73% dos que acreditam na conspiração de Taylor Swift também acreditam que o resultado das eleições de 2020 foi fraudulento. Os dados pertencem a uma pesquisa divulgada na quarta-feira, 14, pela Universidade de Monmouth.

Até agora, porém, não há quaisquer provas concretas que sustentem a ideia de que a cantora esteja direcionando secretamente esforços para a vitória de Biden. O apoio dela é algo, na verdade, que a campanha do democrata tem tentado, conforme revelou o The New York Times em janeiro, mas até o momento não houve aparente sucesso. A história despertou a ira entre republicanos, que agora estão espalhando informações infundadas sobre a cantora ser uma “psypop” — uma operação psicológica — feita para atrair votos ao Partido Democrata.

Apesar de cantora não ter feito nenhuma manifestação política direta até agora, 18% dos americanos acreditam que ela faz parte de um “esforço secreto” para ajudar Biden. Foto: EFE/EPA/JOEL CARRETT