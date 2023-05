Ternos, pijamas passados e frutas frescas: as exigências de Charles para o dia a dia

Aos 74 anos, Charles III será coroado rei do Reino Unido neste sábado, 6, e deseja levar ao público a imagem de uma monarquia moderna e mais simples. Charles costumava ser um dos menos apreciados membros da realeza britânica até subir ao trono, mas agora tenta se mostrar próximo e afetuoso, além de ativo em questões diplomáticas como a guerra na Ucrânia e colaborativo em questões delicadas como a investigação dos vínculos históricos da monarquia com a escravidão.

Nascido em 14 de novembro de 1948 no Palácio de Buckingham, Charles Philip Arthur George Windsor foi o primeiro dos quatro filhos de Elizabeth II e do príncipe Philip. Ele era um menino tímido e sensível quando foi nomeado príncipe de Gales em 1958.

Em 1970, tornou-se o primeiro herdeiro da coroa britânica com diploma, da Universidade de Cambridge, onde estudou arqueologia e antropologia.

Rei Charles e Camilla deixam igreja no Castelo de Windsor; coroação do rei ocorre neste sábado Foto: Yui Mok/Pool via AP

Pressionado para se casar, em fevereiro de 1981 ele pediu Diana Spencer em casamento, então com 19 anos. O casamento aconteceu em julho e foi uma grande festa nacional. No entanto, durante décadas sua imagem ficou marcada pelo retumbante fracasso de seu casamento.

O casal se separou em 1992 e se divorciou em 1996, quando Charles já mantinha um caso com Camilla Shand, divorciada em 1995. Após a morte de Diana em um acidente de trânsito em Paris em 1997, Charles precisou de uma campanha de relações públicas para superar sua impopularidade. Em 2005, casou-se com Camilla.

Uma vez tachado de maluco por admitir que falava com plantas e defendia a agricultura orgânica, o rei Charles III incluirá símbolos da natureza e ecologia em sua cerimônia de coroação. O novo rei é defensor de longa data das questões ambientais, desde o combate às mudanças climáticas até a biodiversidade.

Entusiasta da biodiversidade, Charles III tem um campo de 1,6 hectare de flores silvestres em sua casa em Highgrove, no oeste da Inglaterra. Cuidado com afeto por 30 anos, agora é o lar de 120 espécies e cantarola ao som de insetos e pássaros.

O monarca, ferrenho reciclador, tem um carro Aston Martin que funciona com biocombustível de sobras de vinho branco inglês e soro de queijo.

Conserto das roupas

Charles também é conhecido por mandar consertar suas roupas quando elas mostram sinais de desgaste, em vez de jogá-las fora. Todas as vestes cerimoniais que usar neste sábado terão sido anteriormente usadas por outros monarcas, por decisão “pessoal” do rei.

“A reutilização destas peças responde a uma ideia de sustentabilidade e eficiência”, explica Caroline de Guitaut, responsável pelas próprias obras de arte da realeza.

Fortuna acumulada

O novo rei possui uma fortuna maior que a de sua mãe, Elizabeth II - cuja herança acumulou com os bens de quando era apenas príncipe de Gales. Após receber em setembro, quando a icônica rainha morreu, a herança avaliada em 360 milhões de libras (R$ 2,245 bilhões), a fortuna do novo monarca britânico subirá para 600 milhões de libras (R$ 3,740 bilhões), estimou o jornal The Times.

Charles assumiu o trono após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II Foto: Daniel LEAL / AFP

Segundo uma fonte próxima da família real citada pelo jornal, Charles III conduziu uma ambiciosa política de investimentos para reabastecer os seus cofres após o divórcio com Diana, que lhe custou 17 milhões de libras em 1996 (cerca de R$ 26 milhões, na época). Entretanto, o então príncipe de Gales já contava com os benefícios do Ducado da Cornualha, cuja renda foi recebida desde a ascensão da mãe ao trono, em 1952, até sua morte, em 2022.

Gosto por ternos

Ao longo de sua vida pública, Charles deixou claro seu gosto por ternos. Durante uma visita à França, nos anos 1960, o então príncipe Charles estava vestido com um terno de riscas e uma gravata estampada com as cores e formatos da cauda de um pavão.

Charles costumava adotar o traje mais casual apenas para a prática de polo. Nessas ocasiões, ele usava uma camiseta e calça modelo cavalaria.

No Castelo de Balmoral, na Escócia, Charles sempre usou vestes típicas da região, como a “saia” kilt, acompanhada de um terno.

Sua assinatura durante os eventos públicos vem sendo o uso de uma jaqueta formal trespassada. Quando está em um evento oficial da monarquia, Charles também tem um dress code definido, que inclui o uso de medalhas e brasões.

Costumes diários

Jornais britânicos exploram a rotina da realeza há décadas. E com Charles não seria diferente. Segundo o tabloide The Mirror, citando fontes próximas Paul Burrell, ex-ajudante da princesa Diana, o agora rei tem seus pijamas passados a ferro todas as manhãs.

Em um documentário da Amazon, Burrell afirmou ainda que o banho de Charles precisa estar com a temperatura exata e com água até a metade da banheira. A toalha e a cueca devem estar posicionadas corretamente para o pós-banho.

Britânicos fazem fila para coroação do rei Charles III Foto: EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

Outros hábitos do agora rei também revelam o nível de exigência de Charles enquanto vivia na Clarence House, desde 2003, com a mulher Camila. Além dos pijamas, os cadarços de seus sapatos também devem estar passados pela manhã.

Os ajudantes são responsáveis ainda por colocar a pasta de dentes na escova do monarca.

Alimentação

De acordo com Burrell, ainda no documentário, após toda a rotina de banho, Charles passava para o café da manhã. Um antigo chef da família real contou que ele comia pães caseiros, uma tigela de frutas frescas e suco natural.

“Para onde quer que o príncipe vá no mundo, a caixa de café da manhã vai com ele. Ele tem seis diferentes tipos de mel, frutas secas e o que mais for necessário”, afirmou Graham Newbould ao jornal New York Post.

Após as refeições, o príncipe pedia queijo e torradas aquecidas. / AFP