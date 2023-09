Terremoto no Marrocos: histórica mesquita Koutoubia é atingida por tremor; veja vídeo

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a poeira que sai do minarete (como são chamadas as torres das mesquitas) da histórica mesquita de Koutoubia durante o forte terremoto que atingiu o Marrocos nesta sexta-feira, 8.

O patrimônio histórico, construído há mais de 800 anos, é um dos monumentos mais representativos de Marrakesh, considerado pela Unesco (o braço das Nações Unidas para educação, ciência e cultura) um marco da arquitetura mulçumana.

O vídeo mostra a correria das pessoas que estavam ao redor do monumento. Ainda não está claro, no entanto, qual a extensão dos danos à famosa mesquita do século 12.

Mulher anda sobre os escombros na cidade histórica de Marrakesh Foto: Fadel Senna/AFP

Cercada pelas muralhas originais, Marrakesh foi considerada decisiva para o desenvolvimento urbano no milênio passado. A cidade, que deu nome ao império marroquino, tem uma série de obras-primas da arquitetura mulçumana, incluindo portões monumentais, ruínas de palácios e a mesquita de Koutoubia com sua torre de 77 metros de altura.

Construções são danificadas por terremoto em Marrakesh Foto: Jalal Morchidi/EFE/EPA

O valor histórico e cultural da arquitetura de Marrakesh acendeu o alerta para os danos que podem ter sido causadas pelo forte terremoto que atingiu o país. O tremor, que já deixou mais de 800 mortos e centenas de feridos, é considerado um dos piores da história recente do Marrocos.

No dia seguinte ao abalo, pessoas são vistas andando sobre os escombros na cidade histórica de Marrakesh. Os marroquinos também publicaram vídeos mostrando danos em partes das famosas muralhas vermelhas que cercam a cidade velha, patrimônio mundial da Unesco./ Com agências internacionais