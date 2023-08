Trump anuncia que não irá participar do debate das primárias presidenciais do Partido Republicano

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump confirmou neste domingo, 20, que não estará no primeiro debate das primárias presidenciais republicanas, que será realizado na quarta-feira, 23. Trump alegou, em sua rede social, a Truth Social, que os americanos o conhecem bem e não há necessidade de um confronto público com seus rivais pela Casa Branca.

Na postagem, Trump destacou o que chamou de um histórico enorme de sucesso como presidente e disse: “PORTANTO, NÃO PARTICIPAREI DOS DEBATES!” O ex-presidente e líder do Partido Republicano disse durante meses que viu poucas vantagens em se juntar a seus rivais do Partido Republicano no palco quando eles se reuniram pela primeira vez em Milwaukee nesta semana, dada sua liderança na corrida presidencial.

“Por que eu permitiria que as pessoas em 1 ou 2% e 0% me batessem com perguntas a noite toda?” ele disse em uma entrevista em junho com o apresentador da Fox News, Bret Baier, que atuará como moderador. Trump também criticou repetidamente a Fox, anfitriã do evento, insistindo que é uma “rede hostil” que ele acredita que não o tratará com justiça.

Trump vinha discutindo uma série de opções de programação concorrentes ao debate, incluindo uma entrevista com o ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, que está apresentando um programa no X, o site anteriormente chamado de Twitter. Carlson foi flagrado no clube de golfe Trump’s Bedminster, Nova Jersey, antes do anúncio, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. O The New York Times informou no sábado, 19, que a entrevista programada para ir ao ar na quarta-feira já foi gravada.

Ex-presidente dos EUA argumentou que os americanos o conhecem bem e que não há necessidade de um confronto público com seus rivais pela Casa Branca. Foto: Sergio FLORES / AFP

Enquanto isso, os rivais de Trump o incitavam a comparecer e se preparavam na esperança de que ele mudasse de ideia - preocupação deles era a de que um não comparecimento pudesse fazê-los parecer candidatos de segundo escalão. O ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, um dos poucos candidatos dispostos a enfrentar Trump diretamente, vem acusando o ex-presidente de não ter “coragem para aparecer” e chamando-o de “covarde” se não o fizer.

Trump também disse que não assinará uma promessa de apoiar o eventual candidato republicano se ele perder a indicação - uma exigência estabelecida pelo Comitê Nacional Republicano para aparecer no palco. “Por que eu assinaria?” ele disse. “Posso citar três ou quatro pessoas que não apoiaria para presidente. Então, aí está um problema.”

Continua após a publicidade

Essa não foi a primeira vez que Trump optou por pular um grande debate do Partido Republicano. Durante sua campanha de 2016, ele decidiu renunciar ao confronto final das primárias do Partido Republicano antes dos caucuses de Iowa e, em vez disso, realizou seu próprio evento de campanha - uma reunião chamativa no estilo maratona em Iowa que foi anunciada como uma arrecadação de fundos para veteranos.

Em 2020, Trump desistiu do segundo debate eleitoral geral contra o agora presidente Joe Biden depois que a Comissão de Debates Presidenciais, um grupo apartidário que realiza debates eleitorais gerais há mais de três décadas, procurou torná-lo virtual depois que Trump testou positivo para covid-19. Trump recusou, dizendo que só debateria no palco./AFP e AP.