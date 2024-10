Trump e Kamala aparecem em empate técnico nos sete Estados decisivos na eleição dos EUA

Comparada a uma pesquisa anterior do mesmo instituto feita no primeiro semestre, o percentual de eleitores a favor de Donald Trump permanece inalterado. O republicano também apareceu com 48% na ocasião. A diferença está entre os democratas. Kamala Harris cresceu em comparação a Joe Biden, que era o candidato na pesquisa anterior e tinha 41% das intenções de voto.

Além de focar nos Estados decisivos, a pesquisa também se concentra em um grupo considerável de eleitores indecisos, cujo histórico de votação deixa em aberto se irão às urnas nas próximas semanas. Eles podem ser decisivos no cenário de empate técnico entre a maioria do eleitorado que está com o voto decidido.