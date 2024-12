Trump escolhe seu aliado Kash Patel para chefiar o FBI e Chad Chronister para a DEA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o seu antigo conselheiro Kash Patel como o novo diretor do Federal Bureau of Investigation (FBI) e Chad Chronister, um policial da Flórida, como administrador da Drug Enforcement Administration (DEA, a agência de combate às drogas). A escolha foi divulgada na noite deste sábado, 30.

Donald Trump discursa durante a conferência do Partido Republicano na Câmara, em Washington Foto: Allison Robbert/AP

PUBLICIDADE O presidente eleito anunciou os nomes por meio de sua própria rede social, a Truth Social. Trump chamou Kash de um “brilhante advogado e investigador”, além de um lutador do “America First” — política do empresário que prioriza os interesses comerciais dos EUA, levando a ações protecionistas, saída de acordos internacionais e a uma postura isolacionista. “(Kash) passou sua carreira expondo a corrupção, defendendo a Justiça e protegendo o povo americano”, continuou Trump.

O atual diretor do FBI, Christopher Wray, foi nomeado em 2017 para um mandato de 10 anos, o que significa que terá de renunciar ou será demitido.

Filho de imigrantes indianos e autor de um livro sobre o “estado profundo”, Patel ocupou vários cargos de alto nível durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), como o de Conselheiro de Segurança Nacional e também de Chefe de Gabinete do Secretário de Defesa.

“Kash fez um trabalho incrível durante o meu primeiro mandato”, disse Trump, acrescentando que trabalhará para acabar com o que chamou de “crescente epidemia de crimes nos Estados Unidos”, além de “desmantelar gangues criminosas de migrantes e deter o flagelo maligno do tráfico de seres humanos e de drogas pela fronteira” com o México.

Kash Patel foi anunciado como o novo diretor no FBI Foto: Haiyun Jiang/NYT

Em outra publicação, Trump anunciou que escolheu o policial Chad Chronister como administrador da Drug Enforcement Administration (DEA).

“Chad trabalhará com a nossa grande procuradora-geral, Pam Bondi, para proteger a fronteira, parar o fluxo de fentanil e outras drogas ilegais através da fronteira sul e SALVAR VIDAS”, escreveu o republicano.

Trump também enalteceu as “inúmeras recomendações e prêmios” recebidos por Chronister por “manter sua comunidade (o Condado de Hillsborough) SEGURA”

Bondi, forte aliada de Trump e ex-procuradora-geral da Flórida, foi escolhida pelo presidente eleito para liderar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. /Com informações da AFP