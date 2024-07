Trump ironiza gafe de Biden em coletiva de imprensa e democrata responde: ‘criminoso’

Donald Trump zombou de Joe Biden nesta quinta-feira, 10, após o presidente dos Estados Unidos, em coletiva de imprensa, acidentalmente ter chamado o rival republicano de “vice-presidente”, quando estava respondendo uma pergunta sobre Kamala Harris.

PUBLICIDADE “Joe desonesto começa sua coletiva de imprensa ‘Grande Garoto’ com: ‘Eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente... Ótimo trabalho, Joe!”, escreveu em tom sarcástico Trump em seu site Truth Social, em um momento em que Biden está sob enorme pressão devido a preocupações com sua saúde mental após diversos deslizes verbais em suas últimas aparições públicas. Biden respondeu à postagem crítica chamando Trump de criminoso, uma descrição que o democrata tem usado frequentemente para se referir ao rival republicano, em referência aos problemas de Trump com a Justiça americana, à medida que as tensões crescem na campanha. “Sim, eu sei a diferença (entre Trump e Kamala). Um é promotor, e o outro é criminoso”, escreveu o presidente americano.

Respondendo à primeira pergunta da coletiva, sobre suas preocupações quanto à capacidade de sua vice Kamala Harris derrotar Trump se ela estivesse na cabeça da chapa, Biden declarou: “Eu não teria escolhido a vice-presidente Trump para ser vice-presidente se eu não achasse que ela não era qualificada para ser presidente”, disse Biden. Ele não percebeu a confusão e continuou com as perguntas.

Antes da coletiva de imprensa, Biden já havia se atrapalhado com outros nomes importantes durante na cúpula da Otan. “Senhoras e senhores, presidente Putin”, disse Biden ao apresentar o presidente ucraniano Volodmir Zelenski. O erro imediatamente provocou suspiros do público, enquanto Biden rapidamente se corrigiu dizendo: “Presidente Putin? Você vai vencer o Presidente Putin.”

As últimas duas semanas foram uma provação para Biden, que luta pela sua sobrevivência política depois de mais de 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos o terem visto perder a noção do que dizia e até divagar no debate contra Trump no dia 27 de junho

Quinze congressistas democratas e um senador pediram abertamente para Biden abandonar a candidatura. “Estou determinado a concorrer, mas acho importante acalmar os medos”, disse Biden.

“Estou bem”, disse ele, e negou que tenha que ir para a cama às 20h, conforme foi relatado pela imprensa americana na última semana. Ele reconheceu, no entanto, que “seria mais inteligente” desacelerar para evitar começar o dia às sete da manhã e ir para a cama “à meia-noite”./Com AFP.