Trump pode concorrer à presidência em 2024 mesmo após denúncia criminal

Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos denunciado criminalmente na Justiça, acusado de um crime após deixar o cargo - uma acusação histórica que chega quando ele está no meio de uma candidatura à eleição presidencial de 2024.

Um grande júri de Manhattan votou para indiciar Trump, disseram seus advogados na quinta-feira, em um caso envolvendo suborno pago à atriz de filmes adultos Stormy Daniels durante a campanha presidencial de Trump em 2016. A denúncia formal ainda não se tornou pública, então as acusações não são conhecidas.

Em um comunicado divulgado no Twitter na noite de quinta-feira, um porta-voz do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg, disse: “Esta noite, contatamos o advogado de Trump sob sigilo”.

Trump é indiciado em caso Stormy Daniels e pode ser preso nos EUA Foto: AFP PHOTO / AFP PHOTO AND GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MANDEL NGAN AND JOE RAEDLE

As acusações, no entanto, não impedem Trump de concorrer à presidência. Mesmo uma possível condenação não desqualificaria sua candidatura à Casa Branca, de acordo com Anna G. Cominsky, professora da Escola de Direito de Nova York.

“Na verdade, não há muitos requisitos constitucionais para concorrer à presidência”, disse Cominsky. “Não há uma proibição explícita na Constituição dos EUA em relação a ter um indiciamento pendente ou mesmo ser condenado.”

Mas a acusação e os procedimentos legais subsequentes podem afetar a candidatura de Trump de maneira positiva e negativa.

Continua após a publicidade

Os impactos

Alguns de seus assessores, de acordo com um artigo recente do Washington Post, disseram que a controvérsia legal é um terreno favorável para Trump: de volta ao centro das atenções como a figura dominante em seu partido.

Vários de seus rivais pela indicação republicana, incluindo o ainda não declarado candidato Ron De Santis, governador da Flórida, já saíram em sua defesa.

Mas os assessores de Trump também reconheceram as armadilhas que uma denúncia criminal pode conter, e disseram que a campanha não funcionou na logística de montar simultaneamente uma candidatura presidencial enquanto enfrenta um julgamento criminal.

A operação de campanha é separada da equipe jurídica de Trump, e os dois nem sempre agem em conjunto, disseram assessores. E o candidato nem sempre aceita conselhos de qualquer uma das equipes.

Continua após a publicidade

A campanha de Trump vai tentar posicionar a próxima acusação como a mais recente “caça às bruxas” politizada visando o ex-presidente.

Ele enquadrou a investigação como politicamente motivada por “democratas de esquerda radical” e disse que a investigação de Bragg foi financiada pelo filantropo liberal George Soros.

“Esse é o novo normal. O presidente foi testado em batalha”, disse o porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung. “Essa operação vem sendo aprimorada desde 2016. Lidando com esses tipos de ciclos de notícias, você aprende a ficar bom nisso. Temos uma operação de resposta de espectro total na campanha que pode lidar com qualquer coisa que surja em nosso caminho”.