Trump recebeu milhões dólares de governos estrangeiros enquanto era presidente, diz jornal

THE NEW YORK TIMES - Os negócios do ex-presidente dos EUA, Donald J. Trump, receberam pelo menos US$ 7,8 milhões de 20 governos estrangeiros durante sua presidência, de acordo com novos documentos divulgados pelos Democratas da Câmara na quinta-feira, 4. Os documentos mostram quanto ele recebeu de transações no exterior enquanto estava na Casa Branca, a maior parte vinda da China.

As transações, detalhadas em um relatório de 156 páginas chamado “Casa Branca à Venda”, produzido pelos democratas no Comitê de Fiscalização da Câmara, oferecem evidências concretas de que o ex-presidente se envolveu no tipo de conduta que os republicanos da Câmara têm se esforçado, até agora sem sucesso, para provar que o presidente Biden fez enquanto trabalham para construir um caso de impeachment contra ele.

Usando documentos produzidos através de uma batalha judicial, o relatório descreve como governos estrangeiros e suas entidades controladas, incluindo um grande adversário dos EUA, interagiram com os negócios de Trump enquanto ele era presidente. Eles pagaram milhões ao Trump International Hotel em Washington, D.C.; Trump International Hotel em Las Vegas; Trump Tower; e Trump World Tower em Nova York.

Pedestres passam em frente ao Trump International Hotel em Washington, em 6 de maio de 2022. Foto: Kenny Holston / NYT

A Constituição proíbe que um presidente aceite dinheiro, pagamentos ou presentes “de qualquer tipo que seja” de governos estrangeiros e monarcas, a menos que obtenha “o consentimento do Congresso” para fazê-lo. O relatório observa que o Trump nunca foi ao Congresso buscar consentimento.

Os democratas da Câmara destacaram as transações na quinta-feira como uma contrapeso à investigação de impeachment dos republicanos contra o Biden, que buscou vinculá-lo a acordos comerciais internacionais de seu filho Hunter Biden antes de seu pai se tornar presidente, numa tentativa de provar corrupção ou tráfico de influência. Até agora, eles não conseguiram mostrar que o Presidente Biden foi enriquecido de alguma forma por essas transações.

“Ao elevar seus interesses financeiros pessoais e as prioridades políticas de poderes estrangeiros corruptos acima do interesse público americano, o ex-presidente Trump violou tanto os comandos claros da Constituição quanto o cuidadoso precedente estabelecido e observado por todos os presidentes anteriores”, escreveu o representante Jamie Raskin de Maryland, o principal democrata no Comitê de Fiscalização, no prefácio do relatório.

Continua após a publicidade

Entre os países que patrocinaram as propriedades do Trump, a China fez o maior pagamento total - US$ 5,5 milhões - para seus interesses comerciais, revelou o relatório. Esses pagamentos incluíram milhões de dólares da Embaixada da China nos Estados Unidos, do Industrial and Commercial Bank of China e da Hainan Airlines Holding Company.

A Arábia Saudita foi a segunda maior gastadora, desembolsando mais de US$ 615.000 no Trump World Tower e no Trump International Hotel.

Eric Trump, filho do ex-presidente, sempre insistiu que interesses estrangeiros não influenciaram a presidência de seu pai e que qualquer lucro que a empresa obtivesse com as estadias no hotel era devolvido ao governo federal por meio de um pagamento anual voluntário ao Departamento do Tesouro.

O ex-presidente Donald Trump fala durante um comício em 13 de dezembro de 2023, em Coralville, Iowa. Foto: Charlie Neibergall / AP

O representante Jamie Raskin de Maryland, o principal democrata no Comitê de Fiscalização, observou na quinta-feira que doar lucros ao Tesouro não atende aos requisitos constitucionais impostos a um presidente.

Na quinta-feira, Eric Trump afirmou em um e-mail que o banco chinês mencionado no relatório havia assinado um contrato de locação de 20 anos no Trump Tower em 2008, quase uma década antes de seu pai assumir o cargo. Ele argumentou que era claro que o ex-presidente não permitiu que seus incentivos comerciais pessoais impulsionassem suas ações oficiais.

Continua após a publicidade

“Essa narrativa é insana”, disse Eric Trump sobre o relatório dos democratas. Ele acrescentou que “não há presidente na história dos Estados Unidos que tenha sido mais rígido com a China do que Donald Trump”, citando as substanciais tarifas impostas pelo ex-presidente aos bens e serviços do país. Ele também afirmou que a Trump Organization não tinha “a capacidade ou viabilidade de impedir que alguém reservasse por meio de terceiros” no hotel.

Os republicanos da Câmara também desconsideraram as revelações, argumentando que não havia nada de errado em o Trump receber receitas de governos estrangeiros enquanto era presidente, mas que os negócios da família Biden eram corruptos.

“O ex-presidente Trump tem negócios legítimos, mas os Biden não têm”, disse o deputado James R. Comer, republicano do Kentucky e presidente do painel de fiscalização, em um comunicado na quinta-feira. Ele acusou os Biden de terem ganho mais de três vezes mais do que os novos registros mostram que o Trump recebeu de governos estrangeiros “tirando proveito do nome Biden”, acrescentando que “não foram fornecidos bens ou serviços, exceto acesso a Joe Biden e à rede Biden”.

O relatório dos democratas reconhece suas próprias limitações. Os democratas lutaram agressivamente ao longo de anos de litígios para obter acesso a apenas uma parte dos registros comerciais do Trump. Depois de ganharem decisões judiciais, a Mazars USA, a empresa de contabilidade de longa data do Trump que rompeu laços com ele e seus negócios familiares, começou em 2022 a entregar documentos relacionados às suas transações financeiras.

O desenvolvimento ocorreu após a Mazars dizer que não poderia mais endossar uma década de demonstrações financeiras anuais que havia preparado para a Trump Organization.

Mas uma vez que os republicanos conquistaram o controle do Congresso, eles abandonaram o esforço de forçar a Mazars a continuar com a produção de documentos sobre os negócios do Trump.

O ex-presidente Donald Trump chega a um evento de campanha no recinto de feiras do National Cattle Congress em Waterloo, Iowa, no sábado, 7 de outubro de 2023. Foto: Doug Mills / NYT

Continua após a publicidade

Comer deixou claro que abandonou qualquer investigação sobre as transações financeiras do ex-presidente e estava se concentrando em saber se o Biden e membros de sua família estavam envolvidos em um esquema de tráfico de influência.

Ainda assim, os democratas afirmam ter recebido material crucial antes que a investigação fosse encerrada.

“Crucialmente, mesmo esse subconjunto de documentos revela uma surpreendente teia de milhões de dólares em pagamentos feitos por governos estrangeiros e suas agentes diretamente para os negócios de Trump enquanto o presidente Trump estava na Casa Branca”, afirma o relatório.

“Esses pagamentos foram feitos enquanto esses governos estavam promovendo metas específicas de política externa com a administração Trump e até, às vezes, com o presidente Trump pessoalmente, e enquanto estavam solicitando ações específicas dos Estados Unidos para avançar em seus próprios objetivos de política nacional”.

O relatório é resultado de uma investigação plurianual sobre os pagamentos recebidos pelo Trump de entidades controladas por governos estrangeiros enquanto estava no cargo. A investigação começou em 2016 sob a liderança do representante Elijah E. Cummings, democrata de Maryland, que morreu em 2019.

O relatório observou que o Trump às vezes se gabava da riqueza que os governos estrangeiros lhe proporcionavam, inclusive em um comício de campanha em 2015, quando sugeriu que seus incentivos financeiros pessoais poderiam influenciar suas relações com outro governo.

“Arábia Saudita, eu me dou muito bem com todos eles”, cita o relatório. “Eles compram apartamentos de mim. Eles gastam US$ 40 milhões, US$ 50 milhões. Eu deveria não gostar deles? Eu gosto muito deles!”

Continua após a publicidade

O relatório insta o Congresso a considerar a adoção de novas regras de divulgação para ajudar o poder legislativo a obter informações para a supervisão adequada. Também recomenda um procedimento mais formal para presidentes e outros funcionários procurarem a permissão do Congresso quando recebem e desejam manter riquezas de outros países.