KIEV - A Ucrânia pode produzir até 2 milhões de drones por ano se receber apoio financeiro do Ocidente, revelou o ministro da transformação digital do país, Mykhailo Fedorov, ao The Guardian. Hoje, o país tem a meta, estabelecida por Volodmir Zelenski em dezembro, de produzir 1 milhão de drones.

Pressionando por mais ajuda financeira para a guerra, Fedorov declarou que o governo da Ucrânia estava contratando muito menos do que os nossos fabricantes são capazes. “Conseguimos ampliar tanto o mercado que podemos fabricar mais de um ou até dois milhões de drones”, disse.

PUBLICIDADE Apesar da insistência de Kiev, os aliados ocidentais relutaram nos últimos meses em aprovar novos financiamentos à Ucrânia contra a Rússia. Nos Estados Unidos, US$ 60 bilhões de dólares em ajuda para Zelenski dependem de aprovação do Congresso americano. Na semana passada, a União Europeia aprovou um pacote militar de US$ 5 bilhões, e a administração Biden anunciou que enviaria US$ 300 milhões em ajuda, possibilitada por “economias de custos imprevistas” nos contratos do Pentágono para a Ucrânia.

De acordo com o ministro, há mais de 200 empresas da Ucrânia que operam no setor de drones. Mais recentemente na guerra, este tipo de armamento tem se mostrado crucial para que a Ucrânia não seja derrotada. Sejam usados em missões de reconhecimento, soltando bombas ou explodindo em ataques kamikaze, drones poupam dinheiro e vidas de soldados. Além disso, o país tem apostado no uso massivo destes equipamentos para compensar a escassez de projéteis de artilharia.

Operadores de drones do exército ucraniano treinam perto da linha de frente na região de Donetsk, em novembro de 2023. Foto: Anatoly Stepanov/AFP

Embora produza armamentos em casa, a Ucrânia depende vitalmente do fornecimento de armas, munições e equipamentos de seus aliados do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, para conseguir enfrentar a Ucrânia. No caso dos drones, porém, o país hoje já está produz 90% do que necessita, disse Fedorov em uma coletiva de imprensa em fevereiro.

Em dezembro, Zelenski anunciou um aumento na produção de drones no país, com uma meta de produção de até 1 milhão de unidades por ano a partir de 2024. A produção de armamentos da Ucrânia triplicou em 2023 e deverá aumentar seis vezes este ano, disse o primeiro-ministro Denys Shmyhal numa reunião do governo ucraniano em janeiro./Com Washington Post.