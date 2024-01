União Europeia vai impor sanções contra o Hamas e parte de sua cúpula, diz França

Em 7 de outubro, os terroristas mataram cerca de 1.140 pessoas, em sua maioria civis, segundo balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses. Também sequestraram cerca de 250 pessoas, das quais 132 permanecem reféns em Gaza.

Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma ofensiva aérea e terrestre que já deixou cerca de 25 mil mortos em Gaza, também em sua maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do governo do Hamas em território palestino.