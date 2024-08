Venezuela ameaça prender líder opositor Edmundo González caso ele falte depoimento

É a terceira citação feita esta semana pelo Ministério Público da Venezuela, alinhado ao chavismo. As duas anteriores foram ignoradas por González por considerar que não teria as garantias de independência e respeito ao devido processo legal por parte do órgão acusador, que denuncia como político.

“Será expedido um mandado de prisão preventiva, considerando que há risco de fuga e obstrução”, ameaçou o Ministério Público, caso ele falte ao depoimento. O alerta foi publicado nas redes sociais ao lado de uma imagem da citação.