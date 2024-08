Candidato opositor da Venezuela falta à convocação do Ministério Público para depor

A independência do CNE e do TSJ foram questionadas por uma missão da ONU que avalia a situação dos direitos humanos na Venezuela. Estados Unidos, dez países da América Latina e o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, rejeitaram a decisão do TSJ.

Em um esforço para obter uma negociação entre Maduro e a oposição, os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Gustavo Petro, da Colômbia, insistiram em um comunicado conjunto na publicação transparente dos dados desagregados por seção eleitoral e verificáveis. Lula e Petro chegaram a sugerir a proposta de novas eleições, uma ideia rejeitada pelos dois lados.

O TSJ pediu ao CNE para publicar resultados definitivos, sem exigir detalhes mesa por mesa, como manda a lei.

Em meio a estes eventos, María Corina convocou novos protestos para a próxima quarta-feira, quando se completa um mês das eleições. Depois do aumento da repressão por parte do chavismo aos protestos iniciais pós-eleição, as manifestações diminuíram. A última foi no sábado 17 de agosto, quando apenas María Corina compareceu./AFP