A opositora de Maduro especificou que fez a reclamação às 17h, “quase 12 horas depois do início do processo” de recepção de candidaturas, durante o qual foram confirmadas hoje as candidaturas do ex-deputado Luis Eduardo Martínez e do ex-prefeito Daniel Ceballos, ambos críticos da oposição majoritária.

Até agora a UNT e a MUD — símbolo eleitoral da principal coligação da oposição, agora denominada Plataforma Democrática Unitária (PUD) — não comentaram esta denúncia de María Corina, eleita nas primárias — em outubro do ano passado — como candidato presidencial do bloco antichavista.