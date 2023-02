Veterinários sírios salvam animais de estimação e de fazendas que perderam seus donos no terremoto

À medida que diminuem as esperanças de se resgatar sobreviventes do terremoto no noroeste da Síria, cerca de uma dúzia de trabalhadores da organização Santuário Ernesto para Gatos continuam retirando cães, gatos, cabras e galinhas de debaixo dos escombros. Com poucas ferramentas, trabalham principalmente com as próprias mãos.

Leia também Mortos por terremoto na Turquia e na Síria passam de 33 mil e ONU diz que número pode dobrar

Em uma região devastada por tragédia após tragédia, devolver animais de estimação perdidos aos donos pode trazer conforto emocional, e reunir animais de fazenda deslocados garante uma fonte constante de alimentos para um povo em grande parte isolado do comércio internacional.

A fundadora de Ernesto, Alessandra Abidin, disse que seu grupo era o único no noroeste da Síria focado em encontrar animais – outros, como a Defesa Civil Síria, também conhecida como Capacetes Brancos, se concentraram em encontrar humanos nos escombros antes de encerrar as missões de recuperação no sábado.

Trabalhador da ONG Ernesto brinca com gato resgatado na Síria Foto: Khalil Ashawi/Reuters - 28/03/2021

Sem Ernesto, os animais deixados para trás por seus humanos fugindo para salvar suas vidas, ou por aqueles que foram mortos por prédios desabados, provavelmente morreriam.

A equipe já trouxe cerca de 35 animais para o santuário na cidade de Idlib e tratou dezenas de outros na região, dirigindo quase 50 quilômetros para encontrar animais em fazendas e afetados por enchentes. A operação de resgate continuará por mais uma semana, disse Abidin.

Continua após a publicidade

“Os humanos não podem existir sem cães, sem gatos, sem cabras, sem galinhas”, disse Mohamad Youssef, um dos dois veterinários da ONG, em árabe. “Eles fazem parte de nossas famílias. Eles nos dão comida, eles nos dão felicidade, eles nos dão conforto. Não conseguiríamos sem eles.”

Depois de um evento traumático como um terremoto, Youssef acrescentou, os animais de estimação fornecem um amor que poucos humanos podem igualar, um apoio psicológico que pode ser uma tábua de salvação após tanta perda. No início desta semana, a equipe ouviu um miado debaixo de uma pilha de pedras. A equipe correu e desenterrou o gato com as mãos. Mais tarde, eles também encontraram filhotes, cujos donos foram mortos ou fugiram.

Guerra

Abidin fundou a Ernesto’s em 2016, no auge da guerra civil em Aleppo. Em todo o país, os animais foram deixados para trás pelos milhões que fugiram de suas casas ou pelas centenas de milhares que foram mortos no conflito. Batizado com o nome do falecido gato do fundador, o santuário era o único lugar no noroeste da Síria dedicado a cuidar de animais. O que começou com 20 gatos aumentou para mais de 180 um ano depois.

Em seguida, o santuário foi bombardeado e atacado com gás cloro, disseram seus proprietários. Muitos dos gatos foram mortos. Milhões na Síria foram deslocados internamente. O santuário mudou-se para oeste, para Kafarna, perto da fronteira turca, mas foi bombardeado novamente.

Eles finalmente construíram a instalação que seria sua casa na cidade de Idlib e agora têm cerca de 2 mil gatos, 30 cachorros, 5 macacos, 3 burros, 1 cavalo, 1 raposa, 1 galinha e 1 cabra, salvos de casas desertas ou aldeias devastadas. Ernesto espera mudar a cultura de violência contra os animais que vagam pela região, em parte, indo às aldeias para esterilizar cães sem dono e outros animais raivosos. Eles também oferecem uma clínica gratuita.

Quando o terremoto acordou Youssef na manhã de segunda-feira, ele, sua mulher e filhos correram para fora, onde chovia e fazia frio. Eles não sabiam se haveria um tremor secundário, então ficaram do lado de fora por horas, sentindo-se atacados por baixo pelo terremoto e por cima pela chuva. A eletricidade acabou e a internet também.

Continua após a publicidade

Na casa de Ernesto, os gatos faziam miados estranhos entre silêncios sinistros e estrondos. Embora nenhum de seus animais tenha se ferido, o santuário sofreu alguns danos menores.

Youssef e o restante da equipe logo decidiram que deveriam sair e encontrar animais sobreviventes. Os esforços de resgate começaram na quarta-feira às 6 da manhã com uma equipe de uma dúzia trazendo uma ambulância animal improvisada, um martelo, cortadores de metal e pouco mais.

“Temos apenas nossas mãos, nossos corações e nossos olhos”, disse Abidin.

A equipe encontrou bairros totalmente destruídos. Na região, o terremoto derrubou quase 500 prédios e danificou cerca de 1,5 mil. Mais de 2 mil pessoas foram mortas e quase 3 mil ficaram feridas no que o chefe de ajuda da ONU descreveu no sábado como o “pior evento em 100 anos nesta região”. Ninguém tem certeza de quantos animais morreram. Parecia que um tsunami de terra havia tomado conta da cidade, disse Youssef.

A equipe rapidamente começou a trabalhar fora de Idlib, como Haram, Salqin e Al Atarib, caminhando por pilhas de pedra que costumavam ser edifícios o mais silenciosamente possível, ouvindo. Eles criaram um grupo no Facebook para os moradores contatá-los sobre animais de estimação presos ou perdidos. Quando ouviam um animal gritando por socorro, paravam e se concentravam onde ele estava, muitas vezes sob pedras ou no meio de um rio inundado.

Trabalhadores do Santuário Ernesto para Gatos, na Síria, vasculham escombros para encontrar um cachorro ferido pelo terremoto e perdido de seus donos Foto: Ernesto's Sanctuary for Cats in Syria

Continua após a publicidade

Eles cuidaram de um cachorro com uma virilha decepada e enfaixaram outro com uma perna quebrada. Eles encontraram duas vacas deitadas perto dos escombros, vivas, mas sozinhas. O grande número de gatos que eles salvaram estava em estado de choque e não comia por dias.

“Esse tipo de dano e trauma nunca tínhamos visto antes, mesmo com a guerra”, disse Ahmed Khalaf Alyousef, outro veterinário do grupo.

As pessoas os paravam na rua para pedir ajuda. Três membros de uma equipe encontraram um gato que havia subido em uma árvore no meio de um rio inundado. Nas aldeias niveladas, Alyousef se concentrou em encontrar criaturas presas ou moribundas. Quando o fez, ele recuperou remédios de sua mochila veterinária, tratando animais maiores no campo e prometendo voltar com comida.

“Somos a única equipe fazendo o que estávamos fazendo”, disse Alyousef. Como aqueles que procuram por humanos, não havia ajuda internacional ou outros veterinários para ajudar a tratar os animais feridos.

Em um momento particularmente triunfante, eles encontraram um gato preso dentro da loja de seu humano – seu dono não havia retornado desde o terremoto – então as equipes de resgate se abaixaram para tentar levantar a porta da garagem do chão. Estava trancada, então só iria a centímetros do chão. Aos poucos, primeiro pelas patas dianteiras e pela cabeça, depois pelo corpo, eles puxaram o gato por baixo da porta.





Continua após a publicidade

Youssef, o outro veterinário, disse que eles precisam de mais pessoas e ferramentas para encontrar os animais, e mais comida e veterinários para mantê-los vivos. A eletricidade na clínica veterinária é cortada com frequência, tornando quase impossível a realização de qualquer operação importante. Eles fazem o que podem, costurando feridas, consertando curativos e oferecendo comida.

Eles procuram por nove ou dez horas por dia, até escurecer, mas depois precisam ir para casa, deixando os animais presos sozinhos por mais um dia.

“Choramos pelos animais que morreram”, disse ele. “Mas choramos pelos animais que ainda estão por aí. Queremos encontrar seus humanos também. Mas não temos pessoas ou tempo suficientes para ajudar a todos. Queremos ajudar, mas também precisamos de ajuda.”