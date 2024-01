Vídeos mostram passageiros deixando avião em chamas e fogo na aeronave após acidente no Japão; veja

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram imagens internas do avião que pegou fogo em um aeroporto de Tóquio, no Japão, nesta terça-feira, 2. A aeronave se chocou em pista com um avião da Guarda Costeira japonesa, no qual cinco das seis pessoas que estavam a bordo morreram.

Em uma das imagens, gravadas por um passageiro de dentro da cabine, é possível ver o avião em movimento na pista do Aeroporto Internacional Haneda, com uma nuvem intensa de fumaça vindo da direção de uma das turbinas. Outros vídeos mostram passageiros e a tripulação em pânico, com a fumaça do incêndio já dentro da aeronave. Em uma das imagens, é possível ver pela janela do avião uma luz alaranjada do incêndio.

O avião, da companhia aérea Japan Airlines, que estava em operação de pouso, bateu em uma aeronave da Guarda Costeira. Os 379 passageiros e 12 tripulantes do voo comercial conseguiram ser retirados antes de o avião ser consumido pelas chamas. “Quanto ao avião da Guarda Costeira, fomos informados de que o capitão se salvou, e se confirmou a morte de cinco pessoas”, disse o ministro dos Transportes, Tetsuo Saito à imprensa.

Em imagens gravadas às 17h47 (5h47 em Brasília), é possível ver o avião da Japan Airlines rodando na pista antes que uma grande explosão deixasse um rastro de chamas atrás da aeronave, que parou um pouco mais à frente. Apesar da intervenção dos bombeiros, que pulverizaram a fuselagem, as chamas se espalharam por toda aeronave depois da retirada dos passageiros.

O avião JAL 5016, um Airbus A50-900, chegou do aeroporto de Shin-Chitose, perto de Sapporo, no norte do Japão. Havia oito crianças no voo, informou a agência de notícias japonesa Kyodo.

“A fumaça começou a tomar conta do avião e pensei ‘isso pode acabar mal’”, disse um passageiro aos repórteres no aeroporto. “Ouvimos um anúncio de que as portas traseira e do meio não poderiam ser abertas. Então todos desembarcaram pela frente”, acrescentou.

Uma passageira relatou que, à medida que o fogo se espalhava, ficava cada vez mais difícil ver o interior da aeronave. “Estava muito quente dentro do avião e, para ser sincera, pensei que não sobreviveria”, disse ela à NHK.

Já o avião da Guarda Costeira estava sendo preparado para voar para a província de Ishikawa para entregar suprimentos após o devastador terremoto de segunda-feira, 1º, que matou pelo menos 48 pessoas.

Todos os voos domésticos do aeroporto foram cancelados, de acordo com o site do aeródromo, mas a maioria dos voos internacionais foi mantida. O Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio é um dos dois aeroportos internacionais da capital japonesa e um dos mais movimentados do mundo./Com AFP.