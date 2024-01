Um avião da Japan Airlines pegou fogo na pista do Aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira, 2, depois de colidir com aeronave da Guarda Costeira do Japão após o pouso. Todos os 379 passageiros do avião comercial conseguiram sair em segurança, mas cinco tripulantes do avião da Guarda Costeira morreram, enquanto o piloto está em estado crítico, de acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio.

Dos seis tripulantes do avião da Guarda Costeira, apenas o capitão, gravemente ferido, conseguiu sobreviver. Dos 379 ocupantes do avião da Japan Airlines (367 passageiros e12 tripulantes) que foram evacuados, 17 ficaram feridos, informou o departamento de bombeiros de Tóquio.

Vídeos da TV local NHK News mostram uma grande erupção de fogo e fumaça que tomam conta do avião da Japan Airlines enquanto se movimentava na pista após o pouso.

O avião era um Airbus A-350 do voo 516 da Japan Airlines que havia saído do aeroporto de Shin Chitose para Haneda. Já a tripulação do avião da Guarda Costeira estava a caminho do Aeroporto de Niigata, no oeste do Japão, para levar ajuda às comunidades devastadas por um poderoso terremoto que atingiu a área na segunda-feira, 1º, de acordo com o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão.

O terremoto de magnitude 7,6 em Ishikawa matou pelo menos 48 pessoas e deixou dezenas de outras feridas ou desaparecidas, causando danos generalizados e gerando um alerta de tsunami na segunda-feira. Todos os voos partindo do Aeroporto de Haneda foram suspensos pelo restante da noite.

A área de embarque estava cheia de passageiros aguardando para remarcar os voos, com longas filas nos restaurantes e áreas de espera. Haneda é um dos aeroportos mais movimentados do Japão e muitas pessoas estão viajando neste período próximo ao Ano Novo.

O sueco Anton Deibe, de 17 anos, que era passageiro no avião da Japan Airlines, relatou ao jornal sueco Aftonbladet que “a cabine inteira ficou cheia de fumaça em poucos minutos. Nos jogamos no chão. Então, as portas de emergência foram abertas, e nos atiramos para fora. A fumaça na cabine ardia como o inferno. Foi um caos”, disse Deibe, que estava viajando com seus pais e irmã.

Avião da Japan Airlines pega fogo no pátio do aeroporto de Haneda, em Tóquio, Japão, após colisão com outra aeronave Foto: Jiji Press/Efe/Epa

Cronologia de grandes acidentes aéreos nesta década

Em 16 de setembro de 2023, um Embraer EMB-110 vindo de Manaus com destino a Barcelos (AM) derrapou e ultrapassou os limites da pista do Aeroporto de Barcelos e colidiu com o solo. Os 14 ocupantes morreram. No mesmo ano, em janeiro, um ATR-72 da Yeti Airlines, do Nepal, que operava o voo 691, caiu próximo ao Aeroporto Internacional de Pokhara, pouco antes de aterrissar. Todos os 72 ocupantes da aeronave morreram.

Em 21 de março de 2022, o voo da China Eastern Airlines 5735, operado por um Boeing 737-800 vindo de Kunming com destino a Guangzhou, caiu em uma região montanhosa na cidade de Teng. Os 132 passageiros morreram.

Um Sriwijaya Air SJY 182, operado por um Boeing 737-500, caiu durante um voo doméstico entre Jacarta e Pontianak, na Indonésia, em janeiro de 2021. Os 62 passageiros morreram. Em 22 de maio de 2020, o voo da Pakistan International Airlines 8303, operado por um Airbus A320, caiu em área residencial durante voo doméstico entre Lahore e Carachi, no Paquistão. Dos 99 ocupantes, só dois sobreviveram. /AP, WP e EFE