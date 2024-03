A menina, de 5 anos, foi encontrada no meio da noite com água até os tornozelos em um pântano, um ecossistema que, especialmente no sul da Flórida, é habitado por uma grande quantidade de fauna, principalmente crocodilos.

O gabinete do xerife do condado de Hillsborough informou que, na segunda-feira, uma unidade aérea usou imagens térmicas para guiar os agentes em terra até a criança após o seu desaparecimento. A menina se afastou de casa na noite daquele dia e foi rapidamente dada como desaparecida, detalhou o xerife Chad Chronister.