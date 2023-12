Um grupo de turistas acabou nas águas geladas dos canais de Veneza, na Itália, depois que a gôndola em que eles passeavam ter virado por eles não obedecerem ao gondoleiro, que pedia para que eles não se movessem na embarcação.

Segundo o jornal local La Nuova Venezia, a gôndola com quatro pessoas virou no último domingo, 4, no Rio de la Verona, o canal próximo ao teatro La Fenice. Enquanto o gondoleiro se preparava para realizar a manobra sob a ponte, que seria complicada devido à maré alta naquele momento, os turistas foram todos para um lado da embarcação para fazer uma selfie, apesar de ele ter gritado para que não fizessem isso, alertando sobre o perigo em questão.

Os turistas, porém, ignoraram e, com quase todo o peso em um lado só, a embarcação perdeu o equilíbrio e virou. O gondoleiro conseguiu resgatar um dos passageiros e o levou para a margem, depois mergulhou e resgatou os outros, que apenas passaram por um grande susto e muito frio devido às baixas temperaturas destes dias.

O vídeo do acidente foi divulgado no Facebook pela página “Veneza não é a Disneylandia” e mostra os turistas aterrorizados tentando segurar-se ao barco.

O canal de Veneza é um dos pontos mais visitados na cidade localizada no noroeste da Itália, considerada uma dos locais que mais recebe turistas no mundo. Em julho, moradores de Veneza manifestaram pedindo que turistas não fossem mais à cidade. Um mês depois, em agosto, a agência cultural da ONU, a UNESCO, propôs em um documento a inclusão de Veneza e sua lagoa na lista de Patrimônio Mundial em Perigo./EFE