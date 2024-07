Viktor Orbán, na presidência da UE, deve encontrar Putin dias após propor cessar-fogo para Ucrânia

O encontro com Vladimir Putin não foi divulgado oficialmente, mas fontes do governo húngaro confirmaram a viagem e disseram ao The Guardian que foi planejada em conjunto com a agenda em Kiev. Ele deve ir acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, que tem visitado a Rússia com frequência no momento em que o Ocidente tenta isolar Moscou.

Depois que as notícias começaram a circular, o presidente do Conselho Europeu Charles Michel sugeriu que a Hungria não estará representando o bloco no encontro com Vladimir Putin.