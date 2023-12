THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - As pessoas têm se queixado de dores de cabeça causadas pelo vinho desde a Grécia antiga.,

Embora todos os tipos de álcool possam causar dores de cabeça, especialmente em pessoas propensas a enxaquecas, o vinho tinto parece ser particularmente pernicioso. Mas os cientistas ainda não sabem ao certo por que ele é um catalisador.

“Esse quebra-cabeça existe há literalmente milhares de anos”, disse o Dr. Morris Levin, diretor do Headache Center do Centro Médico da Universidade da Califórnia, em São Francisco. “Há muitos ingredientes no vinho que podem causar dor de cabeça, entre eles o próprio álcool.”

Estudo propõe que um antioxidante encontrado na casca da uva afeta a forma como seu corpo processa o álcool, levando ao acúmulo de um subproduto tóxico que causa dores de cabeça. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Um estudo preliminar publicado na revista Scientific Reports propõe uma nova teoria: um antioxidante encontrado na casca da uva afeta a forma como seu corpo processa o álcool, levando ao acúmulo de um subproduto tóxico que causa dores de cabeça.

Veja a seguir o que a ciência diz sobre as dores de cabeça causadas pelo vinho tinto e como evitá-las antes de tomar um gole.

A pesquisa sobre o vinho tinto

A dor de cabeça causada pelo vinho, que ocorre nas primeiras três horas após a ingestão de uma bebida, não é a mesma coisa que a ressaca, que começa mais tarde.

Uma ideia é que as alergias são as culpadas por essa sensação dolorosa e latejante. Algumas pessoas são sensíveis às histaminas, que são encontradas em muitos alimentos fermentados, inclusive no vinho tinto. Mas os estudos que testaram a hipótese da histamina não encontraram diferença nas respostas das pessoas ao pinot noirs com níveis baixos e altos de histaminas, ou quando as pessoas receberam um anti-histamínico antes de beber uma taça de Sangiovese.

Uma alergia a sulfitos, um tipo de conservante encontrado no vinho, é outra causa em potencial, embora não haja estudos que comprovem que os sulfitos no vinho tinto possam causar dores de cabeça. E outros alimentos, como frutas secas e molho de soja, contêm mais sulfitos e não têm a mesma reputação.

A principal teoria atual entre os cientistas aponta para um grupo de substâncias químicas conhecidas como polifenóis, que inclui os taninos e os antioxidantes presentes nos vinhos tintos. Os pesquisadores têm se esforçado para determinar quais compostos específicos podem ser os culpados ou como exatamente eles causam dores de cabeça. Além disso, outros alimentos, como chá, chocolate, cebola e frutas vermelhas, também contêm altos níveis desses produtos químicos, mas não têm uma forte ligação com as dores de cabeça.

O novo estudo sugere que as dores de cabeça causadas pelo vinho tinto podem ser causadas por uma combinação de álcool e um determinado polifenol, um antioxidante chamado quercetina.

Para chegar à sua hipótese, os pesquisadores analisaram outra causa conhecida de dores de cabeça induzidas pelo álcool: uma variante genética que é comum em pessoas de ascendência do leste asiático e que causa dores de cabeça, rubor e náusea quando elas consomem álcool. A variante interfere na forma como o corpo processa o álcool, levando ao acúmulo de um composto nocivo chamado acetaldeído.

“Em pequenas quantidades, podemos lidar” com o acetaldeído sem nos sentirmos mal, disse Lara Ray, professora de psicologia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, especializada em transtornos relacionados ao uso de álcool e que não participou do estudo. Mas quando o álcool não é metabolizado adequadamente, “o corpo apresenta essa resposta negativa”.

Os pesquisadores se propuseram a encontrar um composto no vinho tinto que pudesse impedir esse processo. Em testes de laboratório, eles descobriram que esse era o caso da quercetina, um antioxidante produzido pelas uvas quando elas são expostas à luz solar. “Nós nos referimos a isso como um protetor solar para as uvas”, disse Andrew Waterhouse, professor emérito de enologia (química do vinho) da Universidade da Califórnia, em Davis, e um dos autores do estudo.

A ideia de que a quercetina causa dor de cabeça no vinho ainda é apenas uma teoria, mas “é um argumento convincente”, disse Ray.

Entretanto, Vasilis Vasiliou, presidente do departamento de ciências da saúde ambiental da Universidade de Yale e especialista em metabolismo do álcool, advertiu que o que acontece em uma placa de Petri nem sempre se traduz no que acontece no corpo humano. Ele acrescentou que outras pesquisas sugeriram que a quercetina poderia realmente ajudar a proteger contra os danos causados pelo álcool.

Para testar sua hipótese, os pesquisadores precisarão comparar as reações das pessoas a vinhos com alto e baixo teor de quercetina.

Preparando-se antes de se servir

Se você é propenso a ter dores de cabeça causadas pelo vinho tinto, pode tentar tomar um analgésico de venda livre antes de tomar uma taça; um pequeno estudo sugeriu que isso evitava essas dores. Mas tenha cuidado ao usar acetaminofeno ou ibuprofeno se estiver bebendo mais do que uma ou duas taças - tomá-los com álcool pode aumentar o risco de danos ao fígado e sangramento gastrointestinal.

A solução mais simples pode ser trocar de vinho. Tanto as uvas verdes quanto as tintas contêm quercetina, mas nos vinhos brancos e rosés, as cascas são removidas imediatamente após a fruta ser esmagada. As cascas são mantidas enquanto os vinhos tintos e alaranjados fermentam, portanto, mais quercetina é lixiviada para o vinho. Há algumas pesquisas sobre quais vinhos tintos têm níveis mais baixos de quercetina, mas ainda não há respostas definitivas.

Para Levin, coautor do novo estudo, a busca se tornou algo pessoal - ele desenvolveu recentemente a reação desagradável ao vinho tinto e agora procura variedades que ele espera que não o afetem. “Acho que sei quais vinhos podem ser os mais toleráveis, mas ainda não tenho certeza”, disse ele. “Portanto, é mais um experimento.”

