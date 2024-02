Como a bebida alcoólica afeta o seu microbioma intestinal?

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Um chopp ou uma taça de vinho podem melhorar uma refeição e acalmar a mente. Mas o que o álcool faz com os trilhões de micróbios que vivem em seu intestino?

Como acontece com grande parte da ciência do microbioma, "há muita coisa que não sabemos", disse o Dr. Lorenzo Leggio, médico que estuda o uso e a dependência do álcool no National Institutes of Health. Dito isso, está claro que micróbios felizes são essenciais para a digestão adequada, a função imunológica e a saúde intestinal. E à medida que os cientistas começam a explorar como o consumo de álcool pode influenciar seu intestino, eles estão aprendendo que o exagero pode ter algumas consequências infelizes.

De acordo com cientistas, o consumo maior ou menor de álcool pode interferir na microbiota do intestino. Foto: Mojo Wang/The New York Times

Como o consumo excessivo de álcool afeta seu microbioma?

A maioria das pesquisas disponíveis sobre o álcool e o microbioma concentrou-se em pessoas que bebem regularmente e em excesso, disse a Dra. Cynthia Hsu, gastroenterologista da Universidade da Califórnia, em San Diego.

Alguns estudos, por exemplo, descobriram que as pessoas com transtorno por uso de álcool (a incapacidade de controlar ou interromper o consumo problemático de álcool) geralmente têm um desequilíbrio de bactérias “boas” e “ruins” em seus intestinos. Isso é chamado de disbiose e geralmente está associado a maior inflamação e doença em comparação com um microbioma mais saudável, disse Hsu.

Pessoas que bebem muito e têm disbiose também podem ter um revestimento intestinal mais permeável, disse Leggio. Um revestimento intestinal saudável funciona como uma barreira entre o interior do intestino - cheio de micróbios, alimentos e toxinas potencialmente prejudiciais - e o restante do corpo, disse ele.

Quando o revestimento intestinal se rompe, as bactérias e as toxinas podem escapar para a corrente sanguínea e fluir para o fígado, acrescentou Hsu, onde podem causar inflamação e danos ao fígado.

Pesquisas preliminares sugerem que um intestino pouco saudável pode até mesmo contribuir para o desejo de beber, disse o Dr. Jasmohan Bajaj, hepatologista da Virginia Commonwealth University e do Richmond VA Medical Center.

Em um estudo de 2023, por exemplo, os pesquisadores analisaram os microbiomas de 71 pessoas com idades entre 18 e 25 anos que não tinham transtorno por uso de álcool. Aqueles que relataram consumo excessivo de álcool mais frequente (definido como quatro ou mais drinques em cerca de duas horas para mulheres, ou cinco ou mais drinques para homens) tiveram alterações no microbioma que se correlacionaram com maior desejo de beber. Esse estudo também foi adicionado a pesquisas anteriores que descobriram que o consumo excessivo de álcool estava associado a maiores marcadores sanguíneos de inflamação.

No entanto, nenhum desses estudos comprovou que o álcool causa disbiose em humanos. A ligação é mais clara em estudos com animais, mas em estudos com humanos é mais difícil para os pesquisadores controlar fatores como dieta e outras condições de saúde.

E quanto àqueles que bebem menos?

As diretrizes federais americanas definem o consumo moderado de álcool como não mais do que dois drinques por dia para homens ou um drinque por dia para mulheres. Há poucas pesquisas sobre como essa quantidade de consumo de álcool afeta o microbioma intestinal, disse Jennifer Barb, cientista de bioinformática clínica do National Institutes of Health.

Os cientistas descobriram que, em comparação com aqueles que não bebem nada, as pessoas que bebem em níveis baixos a moderados têm microbiomas intestinais mais diversificados - uma característica geralmente associada a um intestino saudável. Isso pode ser atribuído a outros fatores de dieta ou estilo de vida, ou pode ser que algo nas bebidas alcoólicas possa beneficiar o microbioma - embora provavelmente não seja o etanol, disse Barb. Em um estudo de 2020 com 916 mulheres na Grã-Bretanha que consumiam duas ou menos bebidas alcoólicas por dia, por exemplo, os pesquisadores descobriram que aquelas que bebiam vinho tinto - ou, em menor grau, vinho branco - tinham maior diversidade microbiana intestinal do que aquelas que não bebiam. Não foi encontrada essa relação com cerveja ou licor. Os pesquisadores levantaram a hipótese de que os polifenóis, compostos encontrados na casca da uva e que estão em altas concentrações nos vinhos tintos, poderiam explicar seus resultados. Mas não é necessário consumir álcool para encontrar polifenóis, disse John Cryan, neurocientista que estuda o microbioma na University College Cork, na Irlanda - eles também estão presentes nas uvas e na maioria das outras frutas e vegetais, bem como em muitas ervas, café e chá.

Em geral, o consumo de uma variedade de alimentos de origem vegetal e de alimentos fermentados, como iogurte, kombucha e kimchi, também pode melhorar a diversidade do microbioma.

A redução do consumo de álcool pode melhorar sua saúde intestinal?

Pesquisadores analisaram os microbiomas de pessoas que foram tratadas para o transtorno do uso de álcool e descobriram que dentro de duas a três semanas depois que as pessoas pararam de beber, seus micróbios intestinais começaram a mostrar sinais de recuperação, disse Barb, e seus revestimentos intestinais se tornaram menos "permeáveis". Mas, acrescentou ela, as pessoas que fazem tratamento para o transtorno do uso de álcool geralmente também começam a se alimentar de forma mais saudável e a dormir melhor, o que também pode melhorar a saúde intestinal. Não está claro como - ou mesmo se - parar de beber ou reduzir o consumo de álcool pode influenciar os microbiomas de bebedores moderados, disse Leggio. Mas sabemos que o álcool pode causar refluxo ácido, inflamação do revestimento do estômago e sangramento gastrointestinal, acrescentou ele, e pode aumentar o risco de vários tipos de câncer, inclusive os de esôfago, cólon e reto. Portanto, "não há dúvida alguma", disse Leggio, de que beber menos é um esforço que vale a pena para sua saúde.