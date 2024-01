Indicada ao Oscar, Lily Gladstone não deixará Hollywood limitá-la a um rótulo

“Alguém na plateia percebeu isso e disse: ‘Ela é mais engraçada que a Roseanne’”, disse Gladstone. “E meus pais me lembraram que alguém lá da nossa comunidade disse: ‘Vamos vê-la no Oscar um dia’, apenas por causa daquilo.”

Atuar sempre foi o verdadeiro norte de Gladstone, o lugar para o qual a bússola interna dela é mais direcionada. Ela se lembra de assistir O Retorno de Jedi aos cinco anos de idade e sentir um desejo tão forte de ser um Ewok que sabia que um dia estaria do outro lado da tela. Igualmente obcecada por O Quebra-Nozes, Gladstone se inscreveu no balé, que ela assumiu que seria a grande saída performática da vida até que a discriminação pelo corpo se tornasse duro demais para suportar: “Não apenas por causa do peso, mas coisas como ‘Seu dedo do meio é muito longo’”, disse. “E eu assim, ‘Ei, minha avó me deu esse dedo do meio!’”.

Mas mesmo na aula de balé, os instrutores disseram que ela era uma atriz nata, menos preocupada em acertar movimentos do que em comunicar um personagem. Na adolescência, quando a família de Gladstone se mudou de Montana para os subúrbios por vezes alienantes de Seattle, ela mergulhou completamente na atuação, participando de peças fora do ambiente acadêmico e fazendo testes para filmes independentes.

No último ano, os colegas votaram nela como a “Mais Provável de Ganhar um Oscar”. Eles já percebiam que atuar era algo pelo que ela vivia e respirava.

“Isso me deu uma identidade quando minha identidade estava se formando e reformando”, disse ela. “Ser conhecida como uma atriz me fazia sentir bem mesmo quando eu não estava trabalhando, mesmo antes de obter minha carteirinha do sindicato dos atores, quando as pessoas perguntavam o que eu fazia: ‘Sim, estou trabalhando na papelaria Staples agora, mas sou atriz’”.