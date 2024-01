Modern Love: ‘Depois de perder meu marido, eu só queria me sentir viva’

Dois anos depois, eu estava me aventurando timidamente de volta ao mundo dos namoros. Eu ainda não conseguia imaginar os ritmos diários da vida com outra pessoa, mas ansiava por companheirismo e desejo. Eu queria mergulhar na beleza do mundo, desejando ser lembrada de que estava viva, mesmo que a vida que eu conhecia tivesse acabado.

O sol se pôs abaixo do horizonte enquanto eu pensava sobre a morte e a escolha de viver.

Pouco tempo depois, começamos um ritual de domingo à noite de nos encontrarmos em vários hotéis no centro da cidade. Com meus filhos em casa com a au pair e sua filha adolescente permanentemente em seu apartamento alugado, não tínhamos nenhum lugar particular para ir. A ideia de nosso encontro me sustentava durante meus dias longos e agitados. Eram os únicos momentos reservados só para mim, e eu fantasiava com eles a semana inteira.

Com ele, eu podia esquecer que era uma mãe solitária, chegando aos 40 anos, com uma lista interminável de “coisas a fazer” e tempo limitado. Eu me libertava da lembrança constante de que havia perdido meu marido por suicídio. Durante uma noite por semana, geralmente depois que meus filhos iam para a cama, eu podia ignorar as pilhas de roupa suja, as tarefas administrativas de ser psicoterapeuta em um consultório particular e, talvez o mais importante, podia me afastar da dor sempre presente.

Fizemos paraquedismo e frequentamos tanques de flutuação, saunas e lounges pouco iluminados. Fumamos maconha, bebemos martinis com mel e guarnições de frutas e criamos listas de reprodução no Spotify para nossas noites no hotel. Tentávamos nos superar em possíveis aventuras futuras. Ele lia histórias de ficção da New Yorker em voz alta para mim em seu sofá enquanto sua filha estava na escola, com a luz entrando pelas janelas de vidro do chão ao teto. Pensamos em sexo a três, aulas de dança e psilocibina.