O que acontece com o corpo se você deixar de beber durante um mês?

Champanhe, gemada, vinho quente - para muitos, as festas de fim de ano são um momento de comemoração, o que normalmente envolve grandes quantidades de álcool. Portanto, não é de surpreender que, nos últimos anos, cerca de 15% a 19% dos adultos norte-americanos tenham se comprometido a participar do Dry January (Janeiro Seco), ou “Drynuary”, em um esforço para expiar suas escolhas de dezembro e, com sorte, desinchar um pouco o fígado.

Parar de beber causa inúmeros benefícios para o corpo, Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Há poucas pesquisas sobre o que, exatamente, um mês sem álcool pode fazer pela sua saúde. E os benefícios dependerão da quantidade e da frequência com que você bebia antes, disse Danielle Dick, professora e diretora do Rutgers Addiction Research Center.

Mas, acrescentou a Dra. Dick, sabemos que o álcool tem inúmeros e variados efeitos sobre o corpo, “portanto, presumivelmente, independentemente de quanto você bebe, você verá melhorias em muitas áreas”.

Você se sentirá pior - e depois melhor

Se você bebe regularmente, uma mudança repentina em seus hábitos pode fazer com que você se sinta pior no início, e não melhor, disse Sara Jo Nixon, neurocientista cognitiva e diretora do Center for Addiction Research and Education da Universidade da Flórida.

“Você fica irritado, um pouco deprimido”, disse a Dra. Nixon. Isso ocorre em parte porque o álcool diminui os níveis de hormônios do estresse, fazendo com que você se sinta calmo enquanto bebe - mas depois que você para, os hormônios se recuperam e atingem níveis mais altos do que antes.

Se você apresentar qualquer sintoma de abstinência de álcool, especialmente os mais graves, como confusão, alucinações, febre ou convulsões, é importante consultar um médico, disse o Dr. Duncan B. Clark, psiquiatra que estuda o uso de substâncias na Universidade de Pittsburgh.

As pessoas que bebem diariamente ou quase diariamente em excesso - ou seja, homens que bebem cinco ou mais drinques ou mulheres que bebem quatro ou mais drinques em um período de cerca de duas horas - não devem parar de beber sem antes conversar com um médico, disse o Dr. Clark.

As pessoas que bebem menos, no entanto, provavelmente começarão a se sentir melhor após alguns dias de sobriedade. Embora o álcool ajude a adormecer mais rapidamente, ele prejudica a qualidade geral do sono. Se você não beber, provavelmente acordará todas as manhãs sentindo-se mais descansado, disse o Dr. Nixon.

O álcool é desidratante, portanto, evitá-lo também pode reduzir as dores de cabeça e a fadiga e melhorar a aparência de sua pele, disse o Dr. Aitzaz Munir, psiquiatra de vícios da Rutgers New Jersey Medical School.

Quanto mais você bebe, maior a probabilidade de sua função sexual ficar prejudicada. Ao cortar o álcool, sua vida sexual também pode melhorar, acrescentou o Dr. Clark.

Seu coração e seu fígado lhe agradecerão

Pesquisas sugerem que o consumo moderado ou excessivo de álcool aumenta a pressão arterial e pode causar danos aos vasos sanguíneos e ritmos cardíacos anormais, disse a Dra. Clark. O álcool também aumenta os níveis sanguíneos de partículas potencialmente prejudiciais chamadas radicais livres, que podem aumentar o LDL, ou colesterol “ruim”, acrescentou o Dr. Munir.

Quando você para de beber, “esses radicais livres começam a ser removidos do corpo e isso melhora a saúde do coração”, disse o Dr. Munir. “Todos esses benefícios começam a ocorrer a partir do primeiro dia após o último drinque.”

O consumo excessivo de álcool também pode prejudicar o fígado, aumentando o risco de doenças hepáticas, portanto, um tempo de descanso pode ajudar a curá-lo.

“Quando a pessoa para de beber, as enzimas hepáticas começam a cair e, em um ou dois meses, voltam aos níveis normais se não houver muitos danos”, disse o Dr. Munir.

Benefícios além do janeiro seco

Quanto a saber se esses benefícios persistirão se você voltar a beber em fevereiro, tudo depende.

Se você começar a beber a mesma quantidade que bebia antes, é improvável que você tenha benefícios para a saúde a longo prazo com o Janeiro Seco, disse o Dr. Clark.

Mas o mês de abstinência provavelmente diminuirá sua tolerância e, portanto, você não precisará beber tanto para se sentir como se sentia antes de parar, acrescentou a Dra. Clark.

E talvez você nem queira. Entre outras coisas, o Janeiro Seco pode ajudar as pessoas a perceberem o quanto bebem e por quê. Parar de beber geralmente leva as pessoas a se perguntarem: “Por que estou bebendo essa quantidade? Isso tem alguma influência em como me sinto? Eu acho que preciso disso?” explicou o Dr. Nixon.

O Janeiro Seco também ajuda a quebrar hábitos de consumo arraigados, como tomar uma taça de vinho todos os dias depois do trabalho.

Um estudo publicado em 2016 descobriu que, mesmo seis meses depois, as pessoas na Grã-Bretanha que haviam participado do Janeiro Seco bebiam álcool em média um dia a menos por semana e consumiam quase um drinque a menos a cada dia que bebiam, em comparação com o uso de álcool antes da pausa.

Em outras palavras, além dos benefícios imediatos para a saúde, o Janeiro Seco pode ajudá-lo a romper com maus hábitos, refletir sobre o papel que o álcool desempenha em sua vida e lhe dar a oportunidade de fazer escolhas mais saudáveis muito depois do fim de janeiro.

