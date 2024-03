Pesquisadores explicam o que pode e o que não pode evitar uma ressaca

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Ouço essa frase há anos: “Cerveja antes de outra bebida alcoólica, e nunca tive ressaca”. Mas será que é verdade?

São mantras conhecidos de estudantes universitários ou de qualquer pessoa ansiosa para evitar uma ressaca: "Cerveja antes da bebida, nunca estive mais doente"; "Uva ou grão, mas nunca os dois"; "Cerveja antes do vinho e você se sentirá bem". Há muito tempo as pessoas tentam "manipular" seus padrões de consumo de álcool para aliviar a dor da manhã. No entanto, embora muitos afirmem que esses ditados são válidos, as evidências por trás deles são obscuras, dizem os especialistas.

Mitos sobre como evitar ressaca são passados de geração em geração, mas especialistas garantem que o melhor jeito é beber menos. Foto: Eric Helgas/The New York Times

O que a ciência sugere?

Poucos estudos analisaram se há alguma verdade nessas afirmações, em parte porque essas pesquisas são caras, desafiadoras e demoradas, disse o Dr. Kai O. Hensel, pesquisador do Helios University Hospital Wuppertal, na Alemanha.

Mas em um dos estudos mais rigorosos até o momento, publicado em 2019, Hensel e seus colegas se propuseram a fazer exatamente isso.

Eles recrutaram 90 estudantes com idades entre 19 e 40 anos de uma universidade na Alemanha e os dividiram em três grupos. No primeiro dia, o primeiro grupo bebeu uma Pilsener com 5% de álcool (fornecida pela empresa de cerveja Carlsberg) até que suas concentrações de álcool no hálito atingissem 0,05%, depois beberam um vinho branco com 11% de álcool até que suas concentrações de álcool no hálito atingissem 0,11%.

O segundo grupo fez o mesmo, mas na ordem oposta. E as pessoas do terceiro grupo foram instruídas a beber apenas cerveja ou apenas vinho como controle.

Enquanto os participantes bebiam, os pesquisadores perguntavam sobre seu bem-estar e o quanto se sentiam embriagados. Eles também receberam refeições padronizadas e água e, em seguida, foram dormir no local do estudo. Na manhã seguinte, os participantes classificaram a intensidade dos sintomas da ressaca - incluindo cansaço, sede, tontura e náusea - de 0 a 7.

Uma semana ou mais depois, os pesquisadores repetiram todo o processo, mas trocaram a ordem de consumo de álcool entre os grupos - aqueles que beberam cerveja primeiro consumiram vinho primeiro, e vice-versa. E as pessoas do grupo de controle que beberam vinho no primeiro dia passaram a beber cerveja, e as que beberam cerveja passaram a beber vinho.

Quando os pesquisadores compararam as pontuações de ressaca dos participantes nos dias e grupos de estudo, descobriram que a ordem de consumo não afetava uniformemente os sintomas da ressaca, disse Hensel.

Não havia uma sequência ideal de bebidas que se aplicasse a todos, disse ele. A gravidade das ressacas das pessoas dependia mais de como seus corpos eram capazes de processar o álcool.

“Nossas descobertas desmascaram os antigos mitos”, escreveram os pesquisadores no estudo.

O que realmente reduzirá sua chance de ter uma ressaca? A maneira mais fácil de minimizar a probabilidade de uma ressaca é também a mais óbvia: beba menos, disse Emmert Roberts, professor clínico sênior de psiquiatria de dependência no King's College de Londres. Algumas bebidas alcoólicas têm mais probabilidade do que outras de fazer você se sentir mal na manhã seguinte, disse Roberts. As bebidas alcoólicas mais escuras, como uísque e conhaque, estão associadas a ressacas mais intensas do que as bebidas alcoólicas de cor mais clara, como vodca e gim. Isso ocorre porque os licores mais escuros contêm concentrações mais altas de congêneres, compostos produzidos naturalmente durante o processo de destilação e fermentação, que contribuem para as cores, sabores e aromas das bebidas. O vinho tinto também é conhecido por causar dores de cabeça no dia seguinte, por razões que os pesquisadores não compreendem totalmente.

As bebidas alcoólicas em geral têm uma concentração de álcool mais alta do que a cerveja ou o vinho, portanto, se você beber quantidades equivalentes, é mais provável que as bebidas alcoólicas façam você se sentir pior, disse Roberts.

Não há muitas maneiras comprovadas de evitar a ressaca. Manter-se hidratado pode ajudar, disse a Dra. Sarah Andrews, professora assistente de psiquiatria e ciências comportamentais da Johns Hopkins Medicine. Alternar bebidas alcoólicas com água também pode diminuir a velocidade com que você está bebendo, o que pode ajudá-lo a beber menos no geral. E certificar-se de que há comida no estômago antes de beber também é útil, pois beber com o estômago vazio pode deixá-lo mais intoxicado.

Mas se sua única maneira de evitar uma ressaca for seguir as instruções de um ditado bonitinho, isso não vai funcionar, disse Andrews.

“Há muitos mitos sobre o uso de álcool que precisam ser desmascarados”, disse ela. “E esse é definitivamente um deles.”

