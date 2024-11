Essa abordagem desconsidera as necessidades humanas e intensifica o desgaste. A lógica de maximização do desempenho cria uma rotina exaustiva, afetando diretamente a saúde física e mental dos trabalhadores. Nos setores onde atenção e segurança são cruciais, a carga excessiva compromete tanto o profissional quanto aqueles que dependem desses serviços. Profissionais sob forte demanda, como operadores de máquinas e motoristas, enfrentam pressão extrema e, sem intervalos adequados, estão sujeitos à fadiga que compromete sua performance e segurança. Esse cenário reforça a urgência de redefinir as jornadas com foco em práticas de descanso.

Além disso, essa estrutura intensiva restringe o desenvolvimento pessoal e profissional. Quando quase todo o tempo é destinado ao trabalho e o único dia de folga é para recuperação, falta espaço para atividades que promovam o crescimento. No longo prazo, isso se torna uma barreira ao progresso, prendendo o profissional em um ciclo desgastante e sem perspectiva de avanço.