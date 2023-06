Amazon pagará US$ 31 milhões por violação de privacidade causada pela assistente de voz Alexa

A Amazon concordou na quarta-feira, 31, em pagar uma multa de US$ 25 milhões para encerrar as alegações da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) de que violou uma lei de privacidade infantil e enganou pais ao manter por anos os dados de voz e localização das crianças gravados por seu popular assistente de voz Alexa. Além disso, a empresa concordou em pagar US$ 5,8 milhões em reembolsos de clientes por supostas violações de privacidade envolvendo sua câmera de campainha Ring.

A Amazon disse que discordava das alegações da FTC sobre Alexa e Ring e negou ter violado as leis, mas disse que os acordos “deixam essas questões para trás”.

“Nossos dispositivos e serviços são construídos para proteger a privacidade dos clientes e para fornecer aos clientes controle sobre sua experiência”, disse a empresa com sede em Seattle.

A ação relacionada à Alexa determina que a Amazon revise suas práticas de exclusão de dados e imponha medidas de privacidade mais rígidas e transparentes. Também obriga a gigante da tecnologia a excluir certos dados coletados por seu assistente digital conectado à internet, que as pessoas usam para tudo, desde verificar o clima até jogar e ouvir música.

“O histórico da Amazon de enganar os pais, manter as gravações das crianças indefinidamente e desrespeitar os pedidos de exclusão dos pais violou a COPPA (Lei de Proteção à Privacidade Online da Criança) e sacrificou a privacidade pelos lucros”, disse Samuel Levine, chefe de proteção ao consumidor da FTC, em um comunicado. A lei de 1998 foi criada para proteger as crianças de danos online.

O comissário da FTC, Alvaro Bedoya, disse em comunicado que “quando os pais pediram à Amazon para excluir os dados de voz de seus filhos da Alexa, a empresa não excluiu tudo”. A agência ordenou que a empresa excluísse contas infantis inativas, bem como certos dados de voz e geolocalização.

A Amazon manteve os dados das crianças para refinar seu algoritmo de reconhecimento de voz, a inteligência artificial por trás da Alexa, que alimenta o Echo e outros alto-falantes inteligentes, disse Bedoya. A reclamação da FTC envia uma mensagem a todas as empresas de tecnologia que estão “correndo para fazer o mesmo” em meio a uma competição acirrada no desenvolvimento de conjuntos de dados de IA, acrescentou.

“Nada é mais visceral para um pai do que o som da voz de seu filho”, tuitou Bedoya, pai de dois filhos pequenos.

A Amazon disse no mês passado que vendeu mais de meio bilhão de dispositivos habilitados para Alexa globalmente e que o uso do serviço aumentou 35% no ano passado.

Logo da Amazon; empresa pagará US$ 31 milhões por violações de privacidade. Foto: Pascal Rossignol/Reuters

Câmera Ring também rende multa

No caso da câmera Ring, a FTC diz que a subsidiária de câmeras de segurança doméstica da Amazon permitiu que funcionários e contratantes acessassem os vídeos privados dos consumidores e forneceu práticas de segurança negligentes que permitiram que hackers assumissem o controle de algumas contas.

A empresa comprou a Ring, com sede na Califórnia, em 2018, e muitas das violações alegadas pela FTC são anteriores à aquisição. De acordo com o pedido da FTC, a Ring é obrigada a pagar US$ 5,8 milhões que seriam usados para reembolsos ao consumidor.

Além da multa no caso Alexa, a proposta proíbe a Amazon de usar informações de voz e geolocalização excluídas para criar ou melhorar qualquer produto de dados. A ordem também exige que a Amazon crie um programa de privacidade para o uso de informações de geolocalização.

As ordens propostas devem ser aprovadas por juízes federais. Os comissários da FTC votaram unanimemente para arquivar as acusações contra a Amazon em ambos os casos. / AP