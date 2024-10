Orkut Büyükkökten, criador da rede social que levava seu primeiro nome, compartilha sua visão crítica sobre o atual panorama das mídias sociais em entrevista ao Estadão. Uma década após o fim do Orkut, ele reflete sobre as transformações negativas do setor, destacando a proliferação de desinformação, polarização e impactos adversos na saúde mental. Büyükkökten expressa sua preocupação com o futuro, apontando para a necessidade urgente de lideranças comprometidas com mudanças positivas.

Relembrando o encerramento do Orkut pelo Google, Büyükkökten critica a estratégia da empresa e lamenta a perda de uma comunidade que priorizava a conexão humana genuína. Ele também aborda a falha das atuais plataformas em moderar conteúdo de forma eficaz, citando a remoção de moderadores humanos e campanhas de desinformação como exemplos de má gestão. Para ele, a moderação eficiente requer uma combinação de tecnologia, comunidade e supervisão humana.

Orkut Büyükkökten, criador da rede social que levava seu primeiro nome. Foto: Werther Santana/Estadão