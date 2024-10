WhatsApp: agora é possível salvar contas diretamente no WhatsApp Web

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 22, novas maneiras para o usuário salvar e gerenciar contatos. Os novos recursos devem ser disponibilizados durante as próximas semanas e meses.

Agora, não será mais necessário salvar um novo contato no dispositivo principal, no qual a conta está vinculada - geralmente, esse aparelho é um celular. Com a nova função, o usuário poderá salvar um número de telefone direto do WhatsApp Web ou no app para Windows.

Novidade promete mais privacidade aos usuários Foto: FellowNeko

PUBLICIDADE Além disso, a novidade possibilitará que o usuário salve um novo contato somente na conta do WhatsApp, sem precisar adicionar à agenda de contatos do celular. Esse novo recurso pode ser útil para aqueles que compartilham o próprio número com frequência; gerenciam uma conta pessoal e outra comercial no mesmo dispositivo e querem duas listas de contato; ou em caso de perda ou troca de dispositivo, já que agora, os contatos salvos no WhatsApp serão restaurados.

Segundo a plataforma, essas novas ferramentas de gerenciamento permitirão que o usuário adicione contatos por meio de nome de usuário no WhatsApp. Segundo a empresa, isso oferece um grau maior de privacidade, já que não será necessário compartilhar o número de telefone ao enviar mensagens.

Nas últimas semanas, o aplicativo de mensagens também anunciou mudanças no recurso Status, que permitem aos usuários fazer menções privadas a contatos específicos e reagir às publicações com emojis. Além disso, outra novidade recente que está sendo implementada pelo WhatsApp é a mudança do “digitando…” - quando alguém está escrevendo - para um balão de conversa animado ao lado da foto de perfil do contato.