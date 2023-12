Inteligência artificial não é o futuro do seu negócio; leia análise

O futuro dos negócios não é um amanhã distante; é o presente que já está reformulando o mercado. A inteligência artificial (IA) não é uma aposta arriscada para os visionários; é o motor de mudança para os pragmáticos que já perceberam: a IA não é uma promessa futura, é uma realidade atual. Estamos em um ponto de inflexão, onde quem hesita em adotar IA não está sendo cauteloso, está simplesmente ficando para trás.

Enquanto uns planejam, outros já colhem os frutos: 54% das empresas planejam elevar seus investimentos em IA, vislumbrando um futuro de eficiência e lucro. Com 24 bilhões de acessos a ferramentas de IA no último ano, liderados pela OpenAI que responde sozinha por 14 bilhões de acessos, o Brasil é um campo fértil para esta tecnologia, representando o quinto país do mundo com maior número de usuários de ferramentas de IA.

IA já é o presente dos negócios

A mensagem é clara: planeje, implemente, e integre IA com sabedoria. No setor financeiro, por exemplo, bancos e instituições financeiras implementam essa tecnologia para automatizar a análise de riscos de crédito, processamento de transações e detecção de fraudes.

No setor de marketing e vendas, a Salesforce usa a IA em sua plataforma CRM para ajudar as empresas a prever tendências de vendas e identificar oportunidades de negócio, além de personalizar estratégias de marketing e comunicação com clientes.

O Google Ads utiliza algoritmos de IA para otimizar continuamente as campanhas publicitárias, onde a plataforma aprende quais anúncios têm melhor desempenho com diferentes públicos e ajusta automaticamente a distribuição do orçamento para maximizar o retorno sobre investimento (ROI). E, recentemente, o Google lançou o Gemini, o cérebro por trás do chatbot Bard, uma fera que entende textos, imagens, áudios e códigos, tudo ao mesmo tempo.

O Grupo Farani também está jogando esse xadrez 4D em tempo real e não fica para trás. Isso porque com a Farani 4.0, uma assistente virtual poderosa que nasceu das entranhas do ChatGPT, está transformando o mundo dos empreendedores e investidores, mostrando que não estamos para brincadeira.

Não se deixe enganar: 2024 está à espreita, e a evolução da IA não espera por ninguém. Não perca a chance de ser parte dessa transformação. A IA não é o futuro do seu negócio; ela é o presente. Acorde para a realidade e abrace todas as possibilidades.