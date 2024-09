10 anos sem Orkut: confira 7 recursos que outras redes sociais imitaram

O Orkut, rede social criada por Orkut Buyukkokten em 2004, foi um sucesso entre os internautas brasileiros. Foto: Rafael Henrique/Adobe Stock

O Orkut foi uma das redes sociais mais famosas no Brasil e transformou a forma de envolver as pessoas online - neste dia 30, completam-se 10 anos que a rede foi oficialmente desativada. Criada em janeiro de 2004 pelo engenheiro de software do Google, Orkut Buyukkokten, o serviço trouxe novidades como comunidades, depoimentos públicos e privados, scraps, jogos virtuais e visitantes do perfil.

No auge da popularidade, o site teve mais de 300 milhões de usuários no mundo. Só no Brasil foram 30 milhões de internautas. Mas o Orkut não emplacou nos Estados Unidos e na Europa, o que causou sua aposentadoria.

Orkut Buyukkokten, o fundador do Orkut e do aplicativo Hello, em 2018. Foto: Werther Santana/Estadão

Para matar as saudades, confira sete recursos do Orkut que outras redes sociais, como Facebook, Instagram, X (antigo Twitter), LinkedIn e Reddit, copiaram depois para engajar os usuários.

1. Comunidades

As comunidades do Orkut eram o lugar ideal para conhecer pessoas com interesses parecidos. Entre mais de 50 milhões de comunidades, que o usuário precisava ser adicionado como integrante para participar, era possível encontrar comunidades como “Eu odeio segunda-feira”, “Queria sorvete, mas era feijão” e “Eu nunca terminei uma borracha”.

A ideia foi tão boa que uma rede social famosa imitou o conceito: o Facebook, com grupos que também poderiam ser de brincadeira, de alinhamento político ou até de busca de emprego. O Reddit também usa uma ideia semelhante em seus fóruns online.

2. Scraps

Todo usuário do Orkut tinha um mural com os scraps (recados, em português), mensagens públicas postadas pelos amigos da pessoa. As mensagens iam desde textos curtos até correntes com imagens e GIFs. Depois do Orkut, quem passou a adotar um modelo semelhante foi o Facebook. O mural do perfil das pessoas serviu de inspiração para o feed da rede social, na qual aparecem postagens de amigos e familiares.

3. Depoimentos

Os depoimentos eram uma mensagem que poderia ser privada ou pública no perfil de alguém. O usuário que recebia o depoimento decidia se aprovava ou não a publicação. Geralmente, os “secretos” começavam com um aviso para não publicar. O depoimento privado lembra as direct messages (mensagens diretas, em português), também chamadas de DMs, do X, que funcionam como um chat entre duas ou mais pessoas.

Publicidade

Print de tela da comunidade "Eu já fui preso no Orkut". Foto: Informática/Estadão

4. Jogos virtuais

O Orkut também tinha uma parte voltada para jogos virtuais. Muitos deles ficaram famosos, como Colheita Feliz, Café Mania e MegaCity. Os usuários também conseguiam compartilhar algumas ações feitas nos jogos em seus perfis. Pouco tempo depois, o Facebook também passou a oferecer jogos, inclusive o Café Mania.

5. Buddy Poke

O Buddy Poke foi uma das principais extensões do Orkut. Nele, o usuário conseguia customizar um avatar e interagir com os avatares de outras pessoas por meio de ações como dançar, cumprimentar e abraçar. A ideia de um avatar parecido com a própria pessoa mais tarde foi incorporada pela Meta nas redes sociais da companhia: Instagram, Facebook e WhatsApp.

Página inicial exibida ao fazer o login no Orkut. Foto: Reprodução/Informática Estadão

6. Visitas ao perfil

Sem um aviso prévio, os usuários do Orkut foram pegos de surpresa ao descobrir que poderiam saber quem visitava o perfil. A lista com os visitantes era atualizada diariamente e dava pistas de potenciais “crushes” na pessoa. Hoje, o LinkedIn oferece a opção de ver os visitantes do perfil, mas desde que o usuário seja assinante da versão premium da rede voltada para o mundo profissional.

7. Álbuns de fotos

No começo do Orkut, era possível criar álbuns de fotos, porém com o limite de 12 imagens. Mais tarde, a quantidade de fotos permitida aumentou. O usuário conseguia adicionar legendas. O Facebook também incorporou a premissa de álbuns de imagens na rede social.