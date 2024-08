A IA pode acabar com os empregos sem sentido, mas criar novas ocupações, como ‘babás de IA’

Quando Brad Wang começou seu primeiro emprego no setor de tecnologia, logo após a faculdade, ele ficou maravilhado com a maneira como o Vale do Silício havia transformado a monotonia do local de trabalho em uma suntuosidade de salas de jogos, cochilos e trilhas para caminhadas. Wang pensou: “É assim que deve ter sido a sensação de ser um convidado que aparece em uma festa na casa de Jay Gatsby”.

Mas sob o brilho havia um tipo de vazio. Ele pulou de uma função de engenharia de software para outra, trabalhando em alguns projetos que considerava sem sentido. No Google, ele trabalhou por 15 meses em uma iniciativa que os superiores decidiram manter, mesmo sabendo que nunca seria lançada. Em seguida, passou mais de um ano no Facebook em um produto cujo principal cliente, em determinado momento, descreveu-o aos engenheiros como inútil.

PUBLICIDADE Com o tempo, a inutilidade de seu trabalho começou a incomodar Wang: “É como fazer uma torta que vai direto para a lata de lixo”. O escritório corporativo e sua papelada têm uma maneira de transformar até mesmo os empregos aparentemente bons - do tipo que oferecem salários e benefícios decentes e que são executados atrás de teclados ergonômicos em um ambiente climatizado e confortável - em um trabalho árduo que suga a alma.

Em 2013, o antropólogo radical David Graeber, já falecido, deu ao mundo uma maneira distinta de pensar sobre esse problema em um ensaio chamado “On the Phenomenon of Bullshit Jobs”. Essa polêmica anticapitalista do homem que ajudou a cunhar o icônico slogan “99%” do Occupy Wall Street se tornou viral, aparentemente falando de uma frustração amplamente sentida no século 21. Graeber a desenvolveu em um livro que aprofundou o assunto.

Ele sugeriu que o sonho do economista John Maynard Keynes de uma semana de trabalho de 15 horas nunca se concretizou porque os seres humanos inventaram milhões de empregos tão inúteis que nem mesmo as pessoas que os executam conseguem justificar sua existência. Um quarto da força de trabalho nos países ricos considera seus empregos potencialmente inúteis, de acordo com um estudo realizado pelos economistas holandeses Robert Dur e Max van Lent. Se os trabalhadores consideram o trabalho desanimador, e se o trabalho não acrescenta nada à sociedade, qual é o argumento para manter esses empregos?

Foto: Pablo Delcan/NYT

Os riscos dessa questão aumentaram à medida que a inteligência artificial avança, trazendo consigo o espectro do deslocamento de empregos. Uma estimativa recente da Goldman Sachs constatou que a IA generativa poderia eventualmente automatizar atividades que equivalem a cerca de 300 milhões de empregos em tempo integral em todo o mundo - muitos deles em funções de escritório, como administradores e gerentes intermediários.

Quando imaginamos um futuro em que a tecnologia substitui o esforço humano, tendemos a pensar em dois extremos: como um benefício de produtividade para as empresas e um desastre para os seres humanos que se tornarão obsoletos.

No entanto, há uma possibilidade que se situa em algum ponto entre esses cenários, em que a IA elimina alguns trabalhos que os próprios trabalhadores consideram sem sentido e até mesmo psicologicamente degradantes. Se isso acontecesse, esses trabalhadores estariam em melhor situação?

Foleiros, capangas e caixas

A maneira como os pesquisadores falam sobre IA pode, às vezes, soar como um gerente de recursos humanos avaliando o estagiário de verão de cauda espessa: mostra uma tremenda promessa! É evidente que a IA pode fazer muita coisa - imitar Shakespeare, depurar código; enviar e-mails, ler e-mails - embora não esteja claro até onde ela irá, ou que consequências isso trará.

Os robôs são adeptos do reconhecimento de padrões, o que significa que eles são excelentes em aplicar a mesma solução a um problema repetidamente: produzir cópias, revisar documentos legais, traduzir entre idiomas. Quando os humanos fazem algo ad nauseam, seus olhos podem ficar vidrados, eles cometem erros; os chatbots não sentem tédio.

Essas tarefas tendem a se sobrepor a algumas das discutidas no livro de Graeber. Ele identificou categorias de trabalho inútil, incluindo os "flunkies", que são pagos para fazer com que as pessoas ricas e importantes pareçam mais ricas e importantes; os "capangas", que são contratados para cargos que só existem porque as empresas concorrentes criaram funções semelhantes; e os "box tickers", que são, reconhecidamente, subjetivos. Alguns economistas, tentando tornar a designação mais útil, a aprimoraram: empregos que os próprios trabalhadores consideram inúteis e que produzem trabalho que pode evaporar amanhã sem nenhum efeito real no mundo.

Se há tantas vagas em tecnologia, por que existem desenvolvedores desempregados? Um candidato óbvio para a automação “flunky” é o assistente executivo. A IBM já permite que os usuários criem seus próprios assistentes de IA. No Gmail, os redatores não precisam mais redigir suas próprias respostas, pois a resposta automática gera opções como “sim, isso funciona para mim”. A IA está até prometendo assumir o controle da logística pessoal: A startup de IA Duckbill usa uma combinação de IA e assistentes humanos para eliminar completamente os itens da lista de tarefas rotineiras, desde a devolução de compras até a compra do presente de aniversário de uma criança - tarefas que antes poderiam ter sido transferidas para as garotas da recepção na era “Mad Men”. O telemarketing, outra área que a IA está ultrapassando, qualifica-se como um trabalho de “capanga” na avaliação de Graeber, porque os funcionários geralmente vendem produtos que sabem que os clientes não querem ou não precisam. Os chatbots são bons nisso porque não se importam se a tarefa está sendo cumprida ou se os clientes estão irritados. Call centers como os da AT&T já estão usando IA para criar scripts de chamadas com representantes de atendimento ao cliente, o que fez com que alguns desses representantes se sentissem como se estivessem treinando seus próprios substitutos.

Os trabalhos de engenharia de software podem se transformar em um território de “marcar caixas”. Foi assim que Wang se sentiu quando escreveu linhas de código que não entraram em operação. Até onde ele podia perceber, a única função desse trabalho era ajudar seus chefes a serem promovidos. Ele tem plena consciência de que grande parte desse trabalho poderia ser automatizado.

Mesmo que aceitemos a visão de Graeber sobre esses empregos, devemos nos preocupar com sua eliminação Simon Johnson, economista do MIT

Em alta Link iPhone vai virar ‘assistente’ do VAR em jogos do campeonato inglês de futebol; entenda Google lança IA generativa nas buscas para todos os usuários no Brasil; veja como funciona Mas, independentemente de esses trabalhos proporcionarem ou não um senso de propósito existencial, eles proporcionam salários confiáveis. Muitos dos empregos insignificantes que a IA poderia ultrapassar tradicionalmente abriram esses campos de colarinho branco para pessoas que precisam de oportunidades e treinamento, servindo como aceleradores para a mobilidade de classe: paralegais, secretárias, assistentes. Os economistas temem que, quando esses empregos desaparecerem, os que os substituírem trarão salários mais baixos, menos oportunidades de ascensão profissional e - ainda menos significado. “Mesmo que aceitemos a visão de Graeber sobre esses empregos, devemos nos preocupar com sua eliminação”, disse Simon Johnson, economista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. “Isso é o esvaziamento da classe média.” Uma crise de identidade em nível de espécie É quase impossível imaginar como será o mercado de trabalho à medida que a IA melhorar e transformar nossos locais de trabalho e nossa economia. Mas muitos trabalhadores expulsos de seus empregos sem sentido pela IA poderão encontrar novas funções, que surgirão por meio do processo de automação. Essa é uma história antiga: A tecnologia tem compensado a perda de empregos com a criação de empregos ao longo da história. As carruagens puxadas por cavalos foram substituídas por carros, que criaram empregos não apenas nas linhas de montagem de automóveis, mas também nas vendas de carros e nos postos de gasolina. A computação pessoal eliminou cerca de 3,5 milhões de empregos e, em seguida, criou um enorme setor e estimulou muitos outros, nenhum dos quais poderia ter sido imaginado há um século, deixando claro por que a previsão de Keynes, em 1930, de semanas de trabalho de 15 horas parece tão distante. Kevin Kelly, cofundador da Wired e autor de vários livros sobre tecnologia, disse que estava um pouco otimista com relação ao efeito que a IA teria sobre o trabalho sem sentido. Ele disse que acreditava nisso em parte porque os trabalhadores poderiam começar a fazer perguntas mais profundas sobre o que seria um bom emprego. “A IA pode fazer com que certas coisas pareçam mais sem sentido do que eram antes”, disse Kelly. “O que isso leva as pessoas a fazer é continuar questionando: ‘Por que estou aqui? O que estou fazendo? O que estou fazendo?’”.

“Essas são perguntas muito difíceis de responder, mas também muito importantes”, acrescentou. “A crise de identidade em nível de espécie que a IA está promovendo é uma coisa boa.”

Alguns acadêmicos sugerem que as crises provocadas pela automação poderiam orientar as pessoas para um trabalho socialmente mais valioso. O historiador holandês Rutger Bregman iniciou um movimento de “ambição moral” centrado na Holanda. Grupos de trabalhadores de colarinho branco que sentem que estão em empregos sem sentido se reúnem regularmente para incentivar uns aos outros a fazer algo mais valioso. (Esses grupos seguem o modelo dos círculos “Lean In” de Sheryl Sandberg.) Há também uma bolsa de estudos para 24 pessoas moralmente ambiciosas, pagando-lhes para que mudem para empregos especificamente voltados para o combate ao setor de tabaco ou para a promoção de carnes sustentáveis.

“Não começamos com a pergunta: ‘Qual é a sua paixão?’” disse Bregman sobre seu movimento de ambição moral. “Gandalf não perguntou a Frodo: ‘Qual é a sua paixão?’. Ele disse: ‘Isso é o que precisa ser feito’.”

É provável que o que precisará ser feito na era da IA seja menos voltado para a carne sustentável e mais para a supervisão, pelo menos no curto prazo. É muito provável que os empregos automatizados exijam “babás de IA”, de acordo com David Autor, economista do MIT especializado em tecnologia e empregos. As empresas contratarão humanos para editar o trabalho que a IA faz, sejam revisões legais ou textos de marketing, e para controlar a propensão da IA a “alucinar”. Algumas pessoas se beneficiarão, especialmente em empregos em que há uma divisão organizada do trabalho - a IA lida com projetos que são fáceis e repetitivos, enquanto os humanos assumem aqueles que são mais complicados e variáveis. (Pense em radiologia, onde a IA pode interpretar exames que se encaixam em padrões predefinidos, enquanto os humanos precisam lidar com exames que não se assemelham a dezenas que a máquina já viu antes).

Mas, em muitos outros casos, os seres humanos acabarão procurando erros sem pensar em uma montanha de conteúdo criado pela IA. Isso ajudaria a aliviar a sensação de inutilidade? Supervisionar o trabalho pesado não promete ser melhor do que fazê-lo, ou, como disse Autor “Se a IA fizer o trabalho e as pessoas tomarem conta da IA, elas ficarão entediadas”.

Alguns dos empregos que correm o risco mais imediato de serem engolidos pela IA são aqueles ancorados na empatia e na conexão humana, disse Autor. Isso porque as máquinas não se desgastam ao fingir empatia. Elas podem absorver abusos intermináveis dos clientes.

As novas funções criadas para os seres humanos seriam esvaziadas dessa dificuldade emocional - mas também esvaziadas da alegria que as acompanha. A socióloga Allison Pugh estudou os efeitos da tecnologia em profissões empáticas, como terapia ou capelania, e concluiu que o “trabalho conectivo” foi degradado pela lenta implantação da tecnologia. Os balconistas de supermercado, por exemplo, acham que, à medida que os sistemas de caixa automatizados chegam às suas lojas, eles perdem conversas significativas com os clientes - que eles entendem que os gerentes não priorizam - e agora são deixados principalmente com clientes exasperados com o caixa automático. Em parte, é por isso que Pugh teme que os novos empregos criados pela IA sejam ainda mais insignificantes do que os atuais.

Até mesmo os tecno-otimistas, como Kelly, argumentam que há uma certa inevitabilidade nos empregos sem sentido. Afinal de contas, a falta de sentido, de acordo com a definição de Graeber, está nos olhos do trabalhador.

Algumas pessoas procurarão novas funções; outras talvez organizem seus locais de trabalho, tentando refazer as partes de seus empregos que consideram mais irritantes e encontrando significado em elevar seus colegas. Algumas buscarão soluções econômicas mais amplas para os problemas do trabalho. Graeber, por exemplo, viu a renda básica universal como uma resposta; Sam Altman, da OpenAI, também foi um defensor de experimentos com renda garantida.

Em outras palavras, a IA amplia e complica as questões sociais relacionadas ao trabalho, mas não é uma solução definitiva ou uma panaceia - e, embora a tecnologia transforme o trabalho, ela não pode substituir os sentimentos complicados das pessoas em relação a ele.

Wang diz que certamente acredita que isso será verdade no Vale do Silício. Ele prevê que a automação do trabalho inútil fará com que os engenheiros se tornem ainda mais criativos na busca por promoções. “Esses empregos existem para vender uma visão”, disse ele. “Temo que esse seja um problema que não pode ser automatizado.”

