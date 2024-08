Intel vive outro ciclo de mudanças no computador, mas desta vez não se acertou com IA

Há dez anos, as empresas estavam tentando descobrir o retorno sobre o investimento em computação em nuvem e Big Data, assim como estão fazendo agora com a inteligência artificial (IA), que, em geral, ainda é uma questão de nuvem e Big Data. Algumas permanecem ainda mais comparáveis hoje, onde os notebooks estão, novamente, desfrutando de um renascimento após uma calmaria pós-pandemia no segmento.

Uma coisa é certa: a Intel estava se saindo muito melhor durante esse renascimento dos notebooks do que agora. Em agosto de 2014, tendo visto recentemente suas ações se recuperarem após a queda dos notebooks induzida pelo iPad, o preço das ações da gigante dos chips chegou a terminar o dia em US$ 32,82. Mas depois de uma queda de 26% no dia 2 de agosto, seguida por uma ampla queda livre no mercado de ações nesta semana, o preço das ações da Intel caiu quase 40% em relação ao seu nível de uma década atrás.

Intel ainda luta para entrar na briga de fabricantes de componentes para suporte de tecnologias com IA Foto: Richard Drew/AP

PUBLICIDADE A última queda da Intel ocorreu após o anúncio, na semana passada, de um grande esforço de corte de custos, que envolveu a perda de 15 mil empregos e a suspensão de seus dividendos, associado a um enfraquecimento dos resultados financeiros - as margens brutas ajustadas para o segundo trimestre caíram 38,7% em relação ao ano anterior. E um dos principais motivos para isso é o desespero da Intel para se manter na nova tendência de PCs com IA, na qual a Qualcomm de repente se tornou uma concorrente séria. Como observa Timothy Green, da corretora financeira Motley Fool, a Intel só conseguiu enviar mais de 15 milhões de seus chipsets Meteor Lake com processador de IA porque foram fabricados na Irlanda - onde os custos de produção são mais altos do que em Oregon, nos EUA. A geração deste ano, Lunar Lake, será fabricada principalmente nas fábricas da TSMC, e não nas da Intel. Novamente, a terceirização é mais cara do que a produção interna.

Será apenas na geração seguinte - Panther Lake, que será lançada no próximo ano - que a Intel poderá trazer essa fabricação de volta para dentro da empresa, fazendo com que 2026 seja o ano em que a empresa espera ver margens de lucro novamente.

Vamos ver se o CEO Pat Gelsinger, cujos planos de reviravolta continuam longe de se concretizar, ainda estará por aqui até lá. A Intel caiu da 53ª para a 79ª posição na Fortune 500 na última década. Na Fortune Global 500 de 2014, a Intel ocupou o 195º lugar, mas na lista deste ano - que foi divulgada nesta semana - ela está em 261º lugar.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.

