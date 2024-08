Apple demite cerca de 100 funcionários de diversas áreas, diz agência

De acordo com Mark Gurman, especialista em produtos e novidades ligadas à Apple da Bloomberg, a empresa tomou a iniciativa de cortar cerca de 100 empregos em seu grupo de serviços digitais. Segundo pessoas com conhecimento do assunto, trata-se de uma mudança nas prioridades da companhia, afirma Gurman.

A empresa teria informado os funcionários afetados na última terça-feira, 27, disseram as fontes do especialista. Como a movimentação não é pública, esses indivíduos optaram por não se identificar.

Empresa teria cortado aproximadamente 100 vagas, diz Mark Gurman Foto: hanohiki/Adobe Stock

PUBLICIDADE Foram diversas as áreas impactadas dentro do grupo do vice-presidente sênior de serviços Eddy Cue. As demissões incluíram alguns engenheiros, sendo que os maiores cortes foram feitos dentro das equipes responsáveis pelo aplicativo Apple Livros e Apple Bookstore. Pessoas que cuidam do Apple News também sofreram baixas. O app Apple Livros teria deixado de ser uma prioridade para a empresa, que não o enxerga como uma grande parte de seus serviços. Para o Apple News, por outro lado, as demissões não significam uma diminuição de sua importância aos olhos dos executivos.

Trata-se de pelo menos a quarta rodada de cortes na Apple em 2024. Ainda neste ano, por exemplo, uma equipe ligada ao projeto de desenvolvimento de carros autônomos da companhia foi demitida.

Um porta-voz da Apple se negou a comentar as baixas.

A Apple tem grandes expectativas para o final deste ano. No dia 9 de setembro, a empresa lançará o seu mais novo smartphone, o iPhone 16.

A empresa acredita que a novidade pode ser capaz de aumentar significativamente os seus ganhos em 2024. Nesse sentido, há alguns modelos em especial que devem ajudar a marca.

De acordo com um relatório publicado pelo portal The Elec, a Apple espera que os modelos iPhone 16 Pro sejam responsáveis por cerca de dois terços das vendas da linha. Por sua vez, os iPhones 16 e 16 Plus devem representar um terço do comércio do novo celular.

É importante lembrar que a nova linha contará com a Apple Intelligence, a plataforma de inteligência artificial da empresa que permitirá, entre outras coisas, um uso mais avançado e completo da Siri, assistente de voz da marca, e será integrada ao ChatGPT.