iPhone 16: Apple anuncia data para evento em que vai apresentar novo celular

A data do evento de lançamento do iPhone 16 foi divulgada pela Apple e ocorrerá dia 9 de setembro, segunda-feira, às 10h da Califórnia (14h do horário de Brasília). A apresentação será feita do Teatro Steve Jobs, dentro do Apple Park, na cidade de Cupertino, na Califórnia, e também terá transmissão ao vivo no site da Apple, no Youtube e no aplicativo da Apple TV.

Durante o evento, a empresa deverá apresentar tudo sobre o novo modelo do smartphone. A maior mudança dos iPhones 16 devem ser as câmeras em modelo vertical, parecidas com o já visto no modelo do iPhone X, por exemplo. Além disso, os modelos Pro e Pro Max do iPhone 16 podem ficar um pouco maiores. Há também rumores de um novo botão para capturas de tela e uma nova cor, o bronze.

Apple anuncia evento oficial em que vai apresentar o iPhone 16 Foto: Apple/Divulgação

PUBLICIDADE Aparentemente, além do lançamento dos novos iPhones, a Apple Intelligence, o sistema de inteligência artificial (IA) da empresa, deverá ser um grande destaque do evento que chama “It´s glowtime”, e parece ser uma referência ao símbolo da Siri - a assistente pode surgir com novas funções e repaginada nos novos iPhones. Atualmente, a Apple Intelligence só é compatível nos modelos do iPhone 15 Pro e Pro Max, mas o iPhone 16 também suportará o sistema de IA da empresa.

A empresa também deverá anunciar o modelo de Apple Watch Series 10, que virá com um design mais fino e uma tela maior. Também, dois modelos de AirPods, os fones sem fio da marca, serão anunciados.