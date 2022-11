Conheça os melhores apps para acompanhar a Copa do Mundo 2022

Publicidade

A Copa do Mundo 2022 no Catar está só começando. Com tantos jogos marcados, pode ser difícil acompanhar com detalhes cada um deles. Por esse motivo, o Estadão reuniu 6 aplicativos para acompanhar as partidas do Mundial pelo smartphone.

Selecionamos aplicativos que, por exemplo, permitem que os usuários façam apostas em grupo com amigos, acompanhem notícias e placares em tempo real e consigam, inclusive, rever os melhores momentos de cada partida, com detalhes dos jogadores em destaque e até o minuto exato em que aconteceu.

1. Bolão Copa de 2022

Bolão Copa de 2022 é um app para interagir com os amigos e fazer apostas das partidas. Lembrando que, para interagir no app, é necessário criar uma conta e fazer login.

Nele, o usuário pode organizar suas apostas criando grupos e convites para os amigos participarem do bolão, além de estabelecer regras para as apostas e para o sistema de pontos, que vai contabilizando a pontuação e fazendo um ranking com os nomes dos participantes da aposta e o placar do jogo em aposta atualizado ao vivo. Dentro do aplicativo, é possível, também, registrar os palpites de cada pessoa e simular os resultados do bolão.

O aplicativo é bem intuitivo e com uma uma aparência mais limpa. Está disponível para aparelhos Apple (iOS) e Android.

Com o app Bolão Copa de 2022, você pode criar grupos e apostar com os amigos. Foto: Divulgação/Julio Cesar Vedana

2. Sofascore

Sofascore é mais um app que contém diversas informações não só sobre a Copa do Mundo 2022, mas também sobre as Copas passadas e até sobre outros esportes além do futebol, como tênis, basquete, hóquei, vôlei , beisebol e handebol.

É uma plataforma com muitos recursos e super completa, com estatísticas, informações sobre as partidas, como escalação de jogadores e detalhes dos gols marcados, classificação das seleções e, também, eliminações. Para receber informações dos placares ao vivo, basta ativar as notificações.

Também está disponível para aparelhos iOS e Android.

O Sofascore está disponível para Android e iOS. Foto: Divulgação/Sofascore

3. Panini Sticker Album

Uma das grandes novidades que a Copa do Mundo 2022 trouxe foi o Panini Sticker Album, que é o álbum digital de figurinhas. do Mundial.

No app, o usuário pode criar grupos, participar das áreas de troca de figurinhas virtuais, cumprir desafios para ganhar pacotes de figurinha e colar no álbum digital (que contém todas as páginas do álbum físico digitalizadas).

Está disponível para usuários Android e iOS.

O Panini Sticker Album é a versão digital do álbum de figurinhas da Copa do Mundo 2022. Foto: Divulgação/FIFA

4. FIFA+

Esse é um aplicativo bem completo e gratuito.

Ao realizar o cadastro na plataforma, você tem acesso a streaming de jogos ao vivo (com detalhes), além de outros conteúdos, como notícias da Copa do Mundo 2022 e vídeos de partidas marcantes e antigas das Copas do Mundo.

Além disso, o usuário tem acesso ao Fantasy Game, onde é possível montar o seu próprio time de qualquer seleção com os seus jogadores favoritos e conferir estatísticas e conteúdos com ex-jogadores.

O FIFA+ está disponível para Android e iOS.

FIFA + é uma plataforma de streaming e notícias dos jogos da Copa. Foto: Divulgação/FIFA

5. Goal Live Scores

Esse é outro aplicativo super completo com a aba “Jogos”, contendo informações gerais e, também, detalhadas de todas as partidas, aba de “Estatísticas”, “Notícias”, “Comentários” e “Vídeos” para rever os momentos marcantes dos jogos.

É possível, também, ativar as notificações e receber lembretes em tempo real do placar dos jogos.

Goal Live Scores está disponível para aparelhos Android e iOS.

Para receber notificações em tempo real do placar dos jogos da Copa do Mundo 2022, basta ativar as notificações do app Goal Live Scores. Foto: Divulgação/Goal.com

6. Copa do Mundo Resultados 2022

Por fim, o aplicativo Copa do Mundo Resultados 2022 é dividido em quatro abas: “Partidas”, “Tabelas”, “Início” e “Ajustes”.

Na página “Partidas” é possível ver o calendário de jogos e o placar dos campeonatos que já aconteceram e dos que estão acontecendo em tempo real. Em “Tabelas” é possível ver informações sobre os grupos das seleções e os pontos de cada time.

Na aba “Início” o usuário pode ver as escalações de cada time e outros detalhes sobre as competições - contendo os minutos em que os gols aconteceram e os nomes dos jogadores que os marcaram, o estádio em que aconteceu o jogo, nome do árbitro, a rodada e o horário da partida. Já na última página do app, “Ajustes”, é possível ativar as notificações para receber atualizações dos jogos das seleções que selecionar.

O aplicativo está disponível para usuários Android e tem um design intuitivo e simples.

O aplicativo Copa do Mundo Resultados 2022 é super completo e tem informações detalhadas sobre as partidas. Foto: Divulgação/TorAlarm GmbH