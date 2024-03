Geração Z ‘apanha’ do PC, mas há solução: veja atalhos indispensáveis para dominar o Windows

Embora acostumada com a internet e com a alta velocidade do mundo digital, a geração Z tem “apanhado” da mais tradicional das tecnologias modernas: o PC. Uma das razões é o smartphone, que nos últimos 15 anos vem substituindo notebooks e desktops na utilização da internet e tornando a interface do computador menos presente na vida dos mais novos.

Se você está no grupo de quem sofre com essas máquinas, mantenha calma, pois há solução para isso. Preparamos um guia de atalhos úteis para qualquer um que faça uso recorrente dos PCs, especialmente na rotina de trabalho e estudos, mas cresceu colado num smartphone. Com essas dicas você não ficará muito distante dos seus pais ou tios que guardam no fundo da gaveta um diploma de curso de Windows feito em uma escolinha de informática nos anos 1980 e 1990.

Atalhos no teclado fazem toda a diferença na utilização do PC; conheça os mais úteis Foto: Catherine Benson/Reuters - 9/1/2005

O site oficial do Windows traz a lista completa de atalhos, mas separamos aqui alguns menos conhecidos que podem fazer a diferença no seu dia a dia.

Atalhos indispensáveis do Windows

PUBLICIDADE Você sabia que quase tudo no Windows pode ser feito usando apenas o teclado, por meio da combinação de teclas, especialmente ALT, CTRL e WINKEY (a tecla com o logotipo do Windows)? E que, muitas vezes, essa é a forma mais rápida de se trabalhar em um PC? Com esses atalhos você não só impressioná seu chefe e colegas de trabalho ou faculdade mas também certamente Ctrl + Alt + Delete Acessa opções de sistema, incluindo Gerenciador de Tarefas (muito útil quando um aplicativo trava)

F2 Renomeia o arquivo selecionado

ALT + TAB Alterna entre os aplicativos abertos. Outra alternativa é usar o comando WINKEY + TAB, que mostra também um histórico de atividades do computador.

ALT + F4 Força o encerramento do programa ou fecha a janela atual

ALT + ENTER Alterna entre modo janela ou tela cheia (útil para games)

WINKEY + D Mostra ou esconde a Área de Trabalho (desktop), útil para quando você quer mover arquivos entre a Área de Trabalho e outras janelas.

WINKEY + M Minimiza todas as janelas

WINKEY + E Abre o Explorador de Arquivos

WINKEY + “+” ou “-” Ao combinar as teclas de mais ou menos com a tecla WINKEY você consegue aproximar ou afastar a tela do Windows, com um efeito de zoom. Útil para ler letrinhas muídas, embora deixe a imagem com um aspecto borrado. Se quiser usar a ferramenta de lupa nativa de navegadores e softwares gráficos, basta substituir a tecla WINKEY por CTRL.

WINKEY + L Serve para travar (“lock”) o Windows, sendo necessário inserir a senha de usuário para liberar o computador. Útil para proteger seu computador de enxeridos durante o horário de almoço.

WINKEY + ← ou → Combinar a tecla WINKEY com as setas para direita ou esquerda redimensiona a janela para a direção em que você escolher, permitindo abrir uma segunda janela em seguida já encaixada no espaço restante. Útil para quem gosta de trabalhar com duas janelas abertas. Melhor do que isso, só mesmo dois monitores.

WINKEY + ↑ ou ↓ Já a combinação da tecla WINKEY com as setas para cima ou para baixo minimiza ou maximaliza a atual janela aberta.

Atalhos para navegadores (Chrome, Edge, Firefox e outros)

CTRL + T Abra uma nova guia

CTRL + N Abrir uma nova janela

CTRL + W Fecha a guia atual

Ctrl + Shift + T Reabre a última guia que você fechou

CTRL + L Seleciona a barra de endereços

Ctrl + R Recarrega a página

Ctrl + Shift + R Recarrega a página sem levar em conta o conteúdo armazenado em cache;

Ctrl + F Procurar uma palavra ou frase na aba atual

Ctrl + Shift + N Abre uma nova janela anônima;

Atalhos para edição de texto

Os básicos

CTRL + A Seleciona todo o texto

CTRL + C Copiar (também funciona para arquivos dentro do Windows)

CTRL + X Cortar

CTRL + V Colar (também funciona para arquivos dentro do Windows)

CTRL + Z Desfazer (também funciona para arquivos dentro do Explorador de Arquivos)

CTRL + B Negrito

CTRL + U Sublinhar

CTRL + I Itálico

Os avançados

Colar texto sem formatação

CTRL + SHIFT + V

Após ter copiado (CTRL+C) um texto, cola sem a formatação do texto original (ou seja, de forma “limpa”, sem atributos como negrito, fonte ou tamanho).

Texto riscado

SHIFT + ALT + 5

Quer uma forma rápida de riscar o texto, assim? Basta selecionar o texto em que quer aplicar o efeito e usar o atalho.

Caracteres especiais como 1º e 1ª

CTRL+ALT+[ ou ]

ALT GR +[ ou ]

Chega de digitar “primeiro” no Google e copiar as caracteres º ou ª que aparecem nos resultados. Com esse atalho você consegue inserir os caracteres especiais com toda a facilidade, que aparecem ao lado dos caracteres principais no teclado, como £ (na tecla “4″) e ¢ (na tecla 5).

Janela de emojis 😊

WINKEY + . (ponto)

Não é só no celular que você consegue acessar o teclado de emojis. Este comando faz abrir a janela de emojis dentro do Windows, permitindo que você os insira onde quiser. Chega de procujar emoji no Google!

Para escrever mais rápido no editor de texto

HOME Leva o cursor para o começo da linha

END Leva o cursor para o fim da linha

PGUP Leva o cursor uma página acima

PGDOWN Leva o cursor uma página abaixo

CTRL + ← ou → Move o cursor palavra por palavra para a esquerda ou direita.

SHIFT + CTRL + ← ou → Selecione palavras inteiras. Eliminando o CTRL você passa a selecionar letra por letra. Pode ser combinada comas teclas END e HOME.

SHIFT + CTRL + ↑ ou ↓ Seleciona parágrafos completos.

CTRL + DEL Excluir a palavra completa à direita do cursor

Atalhos para captura de imagens e vídeo

Fazer uma captura de vídeo da tela inteira

WINKEY + ALT + R

Inicia instantaneamente a captura em vídeo da tela, usando o software nativo do Xbox. É preciso haver um programa aberto para que o atalho funcione, não sendo possível capturar vídeos do próprio Windows, como o desktop e o Windows Explorar). Em softwares como navegadores, o recurso capta só o vídeo, sem o som. Já em jogos, o som é capturado normalmente. Outras configurações, como a taxa de quadros e a pasta da captura, podem ser ajustadas com o atalho WINDOWS + ALT + G. Por definição, os vídeos capturados aparecem dentro da pasta “Este Computador” > “Vídeos” > “Capturas”

Para fazer captura de tela inteira

WINKEY + PRTSC

O famoso printscreen, que faz uma captura da tela e a salva, por padrão, dentro da pasta padrão do windows “Este Computador” > “Imagens” > “Capturas de Tela”

Para fazer captura de janelas ou áreas específicas

WINKEY + SHIFT + S

Ferramenta de captura do Windows que traz alguns recursos adicionais, como fazer capturas de uma janela específica ou em formatos distintos. Assim que a seleção é feita, ela pode ser colada na área de destino (como um post em uma rede social) usando CTRL + V ou salva no seu computador.