Aprenda a resolver problemas em computadores de forma remota

Um aplicativo que não quer abrir ou o computador estando mais lento do que o usual já são motivos de estresse, ainda mais quando não se consegue resolver o problema sem ajuda, já que, hoje em dia, os computadores são essenciais para realizar qualquer tarefa simples do cotidiano.

Essa situações são comuns e acontecem sempre, mas, para aquela avó ou tio pode parecer algo muito complexo e que só pode ser resolvido com ajuda. Mas, não é mais necessário ir até a casa do familiar para resolver o problema, porque computadores, com sistema Windows ou Apple, possuem ferramentas que permitem que situações técnicas sejam solucionadas remotamente

Aprenda, a seguir, como resolver um problema técnico em um computador à distância.

Para PCs com Windows

O que você vai precisar:

- Dois computadores rodando com Windows 10 ou 11. (Se você costuma usar uma versão mais antiga do Windows, recomendamos bastante que a atualize a qualquer momento. A Microsoft encerrou o suporte ao Windows 8.1 este mês);

- Uma conta Microsoft (para a pessoa que vai tentar ajudar outra remotamente).

Mãos à obra:

Encontre e execute o aplicativo. (A maneira mais fácil de fazer isso é digitar Assistência Rápida na barra de pesquisa; talvez seja preciso atualizar o aplicativo na Microsoft Store, caso você nunca tenha utilizado ele);

na barra de pesquisa; talvez seja preciso atualizar o aplicativo na Microsoft Store, caso você nunca tenha utilizado ele); Clique no botão Ajudar outra pessoa abaixo da opção Obter assistência e faça o login em sua conta Microsoft;

abaixo da opção e faça o login em sua conta Microsoft; Depois de logar, você receberá um código de seis caracteres que compartilhará com quem estiver tentando ajudar. Peça para essa pessoa digitar o código antes do prazo de 10 minutos expirar;

Se você quiser acompanhar a pessoa do outro lado enquanto ela tenta resolver as coisas sozinha, selecione a opção Exibir tela . Mas se preferir fazer logo tudo sozinho, selecione a opção Assumir controle completo ;

. Mas se preferir fazer logo tudo sozinho, selecione a opção ; Nesse momento, a pessoa a quem estiver tentando ajudar precisa dar permissão para você continuar. Depois que ela clicar no botão Aceitar , você poderá ver – e controlar – o PC dela;

, você poderá ver – e controlar – o PC dela; Daqui em diante, você pode se jogar e fazer as alterações que ambos decidirem ser úteis ou necessárias no computador.

Para Macs

Assim como os PCs com Windows, os Macs da Apple vêm com uma ferramenta de compartilhamento de tela integrada eficiente – e gratuita. Então, qual é a pegadinha?

Bem, para começar, encontrá-la não é tão simples. Você não vai achá-la no Launchpad do seu Mac ou no diretório de Aplicativos dele. A melhor maneira de acessá-la é clicando no ícone do Spotlight na barra de menus, pressionando a tecla Comando + Barra de espaço ao mesmo tempo e, depois, digitando “Compartilhamento de tela”.

Depois de conseguir iniciar o aplicativo, você precisará do nome da máquina remota (do qual ninguém se lembra) ou do ID Apple vinculado a essa máquina.

Continua após a publicidade

Felizmente, existe uma forma mais fácil de começar a utilizar essa ferramenta.

O que você vai precisar:

- Dois computadores Mac rodando com o macOS High Sierra ou uma versão mais recente;

- Os IDs Apple de ambos os computadores.

Mãos à obra:

Comece – ou continue – uma conversa pelo app de Mensagens do computador com a pessoa cuja máquina você quer assumir o controle;

do computador com a pessoa cuja máquina você quer assumir o controle; Clique no ícone do botão Detalhes no canto superior direito, ele parece um “i” dentro de um círculo;

no canto superior direito, ele parece um “i” dentro de um círculo; Depois em Compartilhar, e, em seguida, em Pedir para Compartilhar Tela.

A pessoa do outro lado receberá uma mensagem pedindo para compartilhar a tela dela. Assim que aceitá-lo, poderá escolher entre dar a você controle total sobre o computador dela – para que você possa fazer as alterações diretamente – ou apenas deixá-lo observar. / COM INFORMAÇÕES DO WASHINGTON POST / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA