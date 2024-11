Os censores chineses são o mais novo grupo a se preocupar com a propensão das mídias sociais de dar aos usuários apenas o que eles querem ler.

PUBLICIDADE No último domingo, 24, a Administração do Ciberespaço da China, o principal regulador da internet do país, deu às empresas de tecnologia três meses para consertar seus algoritmos. Os censores miraram particularmente nas práticas que criam “bolhas”, onde os usuários só experimentam conteúdo que se alinha com seus próprios interesses e preferências. As plataformas também devem parar de usar técnicas que incentivam o uso excessivo e o vício. As empresas terão até o final do ano para conduzir uma auto-inspeção. As autoridades avaliarão os resultados em janeiro e, potencialmente, exigirão mais melhorias até 14 de fevereiro.

A medida abrangente também mirou nos preços que têm desconto com base em diferentes dados demográficos e nos maus-tratos a trabalhadores temporários por meio de medidas como cronogramas de entrega irrealistas. O regulador também encorajou as plataformas a garantir conteúdo “saudável” para usuários idosos e crianças.

Residentes andam em Pequim; principal regulador da internet da China mira em algoritmos das empresas de tecnologia. Foto: Andy Wong/AP

Economia digital, mídias sociais

A economia digital da China é dominada por algumas grandes empresas, como Alibaba, JD.com e PDD Holdings no comércio eletrônico; e Tencent e ByteDance no reino das mídias sociais.

Publicidade

As autoridades de Pequim rotineiramente ordenam que essas empresas alterem suas práticas internas, como mandar que as plataformas de mídia social suprimam conteúdo excessivamente materialista. Os reguladores também multaram os gigantes do comércio eletrônico do país, como Alibaba e Tencent, por práticas monopolistas, como forçar os comerciantes a vender exclusivamente em uma plataforma.

Nos últimos anos, pesquisadores têm se concentrado na propensão das mídias sociais para criar “bolhas”, onde os usuários gravitam para plataformas com conteúdo que se alinha com suas próprias visões políticas e culturais. Algoritmos de recomendação servem mais do mesmo conteúdo para manter as pessoas presas na plataforma.

As plataformas de mídia social da China também foram acusadas de se tornarem uma câmara de eco. Por exemplo, um ataque violento a uma mãe e filho japoneses em Suzhou no final de junho foi atribuído à retórica nacionalista nas plataformas de mídia social chinesas. Uma mulher chinesa morreu tentando proteger as vítimas do agressor; em resposta, empresas como Tencent e NetEase mais tarde reprimiram o conteúdo antijaponês.

Os censores de Pequim não são os únicos frustrados com as Big Tech. Na semana passada, Zhong Shanshan, presidente da empresa de água engarrafada Nongfu Spring e a pessoa mais rica da China em algumas medidas, mirou tanto na PDD Holdings quanto na ByteDance em eventos separados.

Primeiro, Zhong reclamou do uso de descontos agressivos pela PDD Holdings, prejudicando marcas como a Nongfu Spring. Então, em um evento posterior, ele exigiu um pedido de desculpas pessoal do fundador da ByteDance, Zhang Yiming, por não suprimir uma campanha de difamação nas mídias sociais contra a Nongfu Spring — enraizada em uma acusação de que a empresa de água engarrafada comercializou imagens japonesas.

Publicidade

c.2024 Fortune Media IP Limited

Distribuído por The New York Times Licensing Group

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.