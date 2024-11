Han Dongfang era apenas mais um ponto em um mar de estudantes universitários agitados durante os protestos em massa na Praça da Paz Celestial, 35 anos atrás, quando de repente pulou em um monumento para falar.

PUBLICIDADE “A democracia é sobre quem decide nossos salários”, Han, agora com 61 anos, lembrou-se de gritar para a multidão do Monumento aos Heróis do Povo em Pequim, na China. “Os trabalhadores devem poder participar da decisão.” Foi uma das primeiras vezes durante os protestos que alguém mencionou os trabalhadores. E marcou o início da luta de três décadas de Dongfang por seus direitos na China, uma luta que quase foi interrompida imediatamente.

Em 4 de junho de 1989, poucas semanas após Dongfang começar seus discursos, o Exército de Libertação Popular atirou em manifestantes pró-democracia na praça, dando um fim sangrento ao movimento pela democracia e à liberdade de expressão na China.

A resposta esmagadora também dissolveu o sindicato que ele ajudou a criar durante os protestos — o primeiro e único sindicato independente desde o estabelecimento da República Popular da China em 1949. Depois que Han foi colocado em uma lista de “mais procurados”, ele se entregou para enfrentar a prisão, onde cumpriu 22 meses.

Hoje, Dongfang é um dos últimos ativistas dos direitos trabalhistas da China que não está escondido. Despojado de seu passaporte chinês e expulso da China continental em 1993, ele faz seu trabalho de Hong Kong.

“Prefiro ser aberto do que me esconder”, disse ele da sala de reuniões sem janelas no escritório do China Labor Bulletin (”Boletim de Trabalho da China”), uma organização não governamental que Han fundou em 1994.

Publicidade

Han Dongfang, um dos últimos ativistas dos direitos trabalhistas da China que não está escondido, em Hong Kong em setembro de 2024. Foto: Anthony Kwan/The New York Times

Protestos na Praça da Paz Celestial

A fé de Dongfang no poder da transparência o manteve em Hong Kong, embora quase todas as outras organizações da sociedade civil focadas na China tenham partido desde 2020, quando Pequim impôs uma lei de segurança nacional e desmantelou as proteções que deram à cidade seu status semiautônomo.

Quando seus colegas essencialmente se renderam diante da repressão, Dongfang seguiu em frente, dizendo aos colegas para operarem como se tudo o que fizessem e dissessem estivesse sendo monitorado pelas autoridades.

“Tenho certeza de que a segurança do estado chinês virou os registros desta organização de cabeça para baixo e de dentro para fora 50 vezes”, disse Han. “E a polícia de segurança nacional de Hong Kong também.”

Após o ensino médio, Dongfang, nascido em Pequim, entrou para o exército em 1980, onde se lembra de ter ficado desiludido com o fato de que os oficiais eram alimentados com frango, enquanto soldados como ele recebiam pão tão seco que “poderia matar alguém”.

Ele então aceitou um emprego relativamente bem pago como engenheiro nas ferrovias estaduais, onde estava trabalhando em abril de 1989, quando os estudantes começaram a protestar na Praça da Paz Celestial, perto de onde ele morava. Dongfang se juntou a eles. Isso foi feito principalmente por curiosidade, ele disse. Mas, ao ouvir os estudantes citarem pensadores que ele nunca tinha lido e ao tentar relacionar suas visões de democracia à sua própria vida, ele percebeu que os trabalhadores podiam ter voz fora do sistema do Partido Comunista. “Era uma ideia completamente nova que contradizia diretamente muitos anos de propaganda sobre a classe trabalhadora ser a classe líder”, disse ele.

“O pior pesadelo do governo chinês”

Dongfang assumiu um papel de liderança em um sindicato não oficial que começou a se organizar na praça, chamado Federação Autônoma dos Trabalhadores de Pequim. Após o massacre de Tiananmen, o sindicato foi rapidamente declarado ilegal, e nada parecido foi permitido novamente. Desde então, Dongfang, que é discreto, mas não facilmente dissuadido, tem sido impulsionado por um objetivo: capacitar os trabalhadores a tomarem ações coletivas. “Esse é o meu caráter”, ele disse. “Se você nasce teimoso, você vai a todos os lugares teimoso”.

Publicidade

Seu fervor levou o The New York Times a chamá-lo de “o pior pesadelo do governo chinês: um homem que tem menos medo do governo do que o governo tem dele”. Na época daquele artigo, em 1992, ele ainda conseguia viver na China continental. Ele foi expulso no ano seguinte, se estabelecendo em Hong Kong.

Sob o atual líder da China, Xi Jinping, grupos como o dele foram fechados e outros ativistas trabalhistas foram presos. Mas Dongfang permaneceu ativo — e otimista. Ele continua acreditando que é possível promover os direitos dos trabalhadores chineses por meio de sindicatos.

Nem a prisão nem o exílio em Hong Kong impediram Han Dongfang, ex-líder de protesto na Praça da Paz Celestial, de continuar a defender os direitos dos trabalhadores. Foto: Anthony Kwan/The New York Times

“Se seguir a lei, todas as fábricas na China devem ser fechadas”

No escritório do China Labor Bulletin, estantes e mesas estão cheias de livros e folhetos sobre a lei trabalhista chinesa. Dongfang e sua equipe de uma dúzia de funcionários se reúnem uma vez por semana para falar sobre greves e protestos que aparecem nas redes sociais chinesas. Eles também usam histórias da mídia estatal, relatórios policiais e imagens com pistas como placas de rua para tentar identificar os nomes e locais das empresas onde a agitação trabalhista está ocorrendo.

Depois de identificar uma empresa cujos trabalhadores precisam de ajuda, Dongfang liga para os representantes do sindicato local para tentar fazê-los agir. Dongfang, que tem um conhecimento enciclopédico das leis trabalhistas da China, lembrará aos oficiais de seu dever de garantir que as necessidades dos trabalhadores sejam representadas.

A conversa pode ser acalorada porque os oficiais da Federação de Sindicatos de Toda a China tendem a olhar para o outro lado quando ocorrem violações de trabalhadores. Frequentemente, eles são cúmplices quando os chefes da empresa fazem coisas como trazer segurança privada para espancar trabalhadores em greve. “Quando ligamos, dizemos: ‘A lei diz isso’”, disse Han. “Em alguns casos, eles diziam: ‘Se você realmente seguir a lei, todas as fábricas na China devem ser fechadas’”.

Publicidade

“Não vemos nenhuma esperança”

A abordagem de Dongfang obteve alguns sucessos e, ao longo dos anos, o China Labor Bulletin esteve envolvido em algumas das maiores disputas trabalhistas na China.

No ano passado, quando um funcionário de 20 anos de uma fábrica de eletrônicos foi encontrado morto em seu dormitório após trabalhar por 33 dias com pouco descanso, as autoridades locais fizeram um pagamento “humanitário” à família.

Dongfang contatou o sindicato oficial local e a fábrica e os alertou que a empresa, que tinha clientes estrangeiros, poderia ser responsabilizada sob uma lei alemã que exige que as empresas identifiquem e consertem abusos de direitos humanos em suas cadeias de suprimentos. Por fim, a família do trabalhador recebeu um valor adicional que era o dobro do primeiro pagamento.

Descrever Dongfang como obstinado seria um eufemismo. Durante seus quase dois anos na prisão, os diretores o torturaram e o colocaram em uma enfermaria com pacientes de tuberculose, embora ele estivesse saudável. Ele chamou isso de “inferno” e “insuportável”, mas também “uma conquista”.

Quando Pequim o liberou porque ele havia contraído tuberculose e estava perto da morte, ele viajou para os Estados Unidos para tratamento. Ele perdeu um pulmão. Quando se recuperou, as autoridades chinesas disseram para ele ficar longe; em vez disso, ele tentou voltar furtivamente, mais de uma vez.

Em sua última tentativa em 1993, ele chegou a Guangzhou, uma cidade a 80 milhas de Hong Kong, então ainda uma colônia britânica. Eventualmente, a polícia o arrastou de volta para Hong Kong. Ele respondeu à provação criando o China Labor Bulletin.

Apesar dos sucessos passados que ele pode apontar, Dongfang disse que se sente impotente para ajudar as vítimas da atual repressão de Pequim ao boom imobiliário de décadas na China: os trabalhadores da construção civil, pintores, paisagistas e outros que não foram pagos porque as empresas faliram. Muitos trabalhadores estão sofrendo, e alguns estão protestando e falando abertamente, mas há pouco que ele possa fazer. “Não vemos nenhuma esperança porque a raiz das finanças está seca”, ele disse. “Não há mais água saindo”. “A escala está além da imaginação de qualquer um”, disse Han. “É enorme.”

Publicidade

c.2024 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.