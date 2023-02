Como o Big Brother Brasil ajuda a contar a história da internet no País

O Big Brother Brasil 2023 começa nesta segunda-feira, 16, e as redes sociais já estão fervendo com conteúdo sobre o programa - é sempre assim. Mais do que movimentar o Twitter e o Instagram, o reality show mais popular do País ajuda a documentar o avanço da internet e de tendências digitais entre os brasileiros.

Nas primeiras edições, por exemplo, a internet tinha pouco peso no andamento do BBB - a votação era por telefone. Conforme a rede se disseminou pela população, as votações não apenas passaram a acontecer online como também pessoas “famosas” na rede passaram a ser selecionadas para participar do programa. Nas edições mais recentes, o “Camarote” do BBB passou a contar com influenciadores digitais - isso sem contar o fenômeno Juliette, que transformou uma anônima em um fenômeno das redes.

Assim, é possível contar a história da internet brasileira pelas lentes do BBB. Confira.

BBB e redes sociais: como o programa refletiu o avanço da internet no Brasil + 11