Conheça o ZapGPT, que permite falar com o ChatGPT no WhatsApp

Agora é possível usar o ChatGPT no WhatsApp. O ZapGPT, criado pela empresa brasileira EnablersDAO, permite que o usuário utilize o bot inteligente da OpenAI dentro do mais popular app de mensagens no Brasil - está disponível para Android e iOS.

O serviço é como um “bate-papo” com a IA, no qual ela é capaz de responder a perguntas e gerar textos conforme os comandos do usuário. O recurso pode ser acessado no site do ZapGPT e possui três planos disponíveis para escolha: plano gratuito “Free”, assinatura paga “Pro” (por R$ 29 mensais) e plano com valor sob consulta “Enterprise”.

Como usar o ZapGPT?

Para ter o ChatGPT no WhatsApp, basta acessar o site do ZapGPT. Foto: Redação

Para testar a ferramenta, acesse o site do ZapGPT e clique em Testar agora na página inicial;

na página inicial; Caso queira escolher uma assinatura, role a tela e clique em Ver planos ;

; Ao ser direcionado ao aplicativo do WhatsApp, o usuário entrará no chat do número +55 11 91000-2248;

Mande qualquer mensagem na conversa e aceite os Termos de uso ;

; A tecnologia vai enviar instruções de uso e, depois, é só fazer perguntas e mandar comandos para obter o que deseja.

O ChatGPT vem se tornando cada vez mais popular por suas habilidades de resposta e geração de conteúdo - e atraiu 100 milhões de usuários em janeiro. A Microsoft, que se interessou pela ferramente, planeja investir US$ 10 bilhões da OpenAI e o Google, em resposta à concorrência, lançou seu próprio chatbot, chamado Bard. Essa ferramenta ainda é totalmente gratuita no Brasil, mas já conta com um pacote premium nos EUA que custa US$ 20 mensais.